За задержки и дефекты: Pasažieru vilciens выпишет рекордный штраф

По его словам, при реализации проекта учитывались внешние обстоятельства, включая пандемию COVID-19 и последствия войны в Украине. По этой причине сроки исполнения контракта были продлены, однако и после этого поставщик не уложился в установленный график.

PV рассмотрело объяснения Škoda Vagonka, а также заключения независимых консультантов — аудиторской компании PricewaterhouseCoopers и юридического бюро BERG. В результате компания пришла к выводу, что оснований отказаться от предусмотренных договором штрафных санкций нет.

При этом Нешпорс подчеркнул, что применение неустойки не умаляет значения проекта для развития пассажирских перевозок в Латвии и вклада чешского производителя в его реализацию. Несмотря на возникшие сложности, все 32 новых электропоезда уже поставлены.

По данным PV, запуск новых поездов способствовал росту пассажиропотока. Если в 2023 году железнодорожным транспортом воспользовались 17,1 млн человек, то в 2024 году этот показатель вырос до 21,3 млн, увеличившись на 25%. Кроме того, пунктуальность движения поездов достигла 98,4%, что является одним из лучших результатов в Европе