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В жару женщины страдают сильнее. И дело не только в градуснике

Редакция PRESS 25 июня, 2026 16:18

Азбука здоровья 0 комментариев

Жара делает людей раздражительными, липкими и уставшими. Но у женщин, как выясняется, есть сразу две причины ненавидеть жаркие дни чуть сильнее.

Первая — тело. Врачи объясняют, что женский организм может иначе реагировать на высокую температуру. На терморегуляцию влияют гормоны, в том числе эстроген и прогестерон. Во время менопаузы и перименопаузы ситуацию могут усиливать приливы жара и проблемы со сном.

Есть и другие физиологические детали. Женщины в среднем имеют меньший объём тела и крови, а также более узкие сосуды. Из-за этого организму может быть сложнее быстро переносить лишнее тепло от внутренних органов к коже, чтобы охладиться. Проще говоря, жара может ощущаться тяжелее.

Но есть и вторая причина, о которой редко говорят в прогнозе погоды.

Когда из-за экстремальной жары закрываются школы или сокращаются занятия, кто чаще всего остаётся дома с детьми? Во многих семьях ответ известен заранее: мама.

Речь не только о том, что женщинам жарко. Речь о том, что в жару на них часто падает ещё больше домашних и семейных обязанностей.

Забрать ребёнка из детского садика или лагеря, перестроить рабочий день, отменить встречу, найти воду, тень, панамку, крем, сменную одежду и ещё проследить, чтобы никто не сварился в городском автобусе. Всё это редко выглядит как отдельная работа. Но кто-то её всё равно делает.

Исследования давно показывают, что женщины берут на себя большую часть заботы о детях. А жара просто делает эту невидимую нагрузку заметнее.

Получается странная картина. Мужчины и женщины смотрят на один и тот же прогноз погоды. Но для одних это просто “будет жарко”. А для других — ещё и вопрос, кто останется с детьми, у кого будет сорван рабочий день и кто снова станет домашней службой спасения.

 

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