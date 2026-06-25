Ещё 200 тысяч евро: готово ли правительство поставить на карточный чемпионат?

На проведение турниров организаторы уже получили по 100 000 евро от Латвийского агентства инвестиций и развития и Рижской думы. Кроме того, они рассчитывают получить еще 200 000 евро из государственного бюджета.

Член правления SIA Bridža akadēmija Карлис Рубинс в интервью программе TV3 «900 sekundes» рассказал, что компания была создана специально для организации чемпионатов.

Договор о проведении турнира в Латвии подписали полтора года назад, однако вопрос государственного финансирования начали решать лишь незадолго до его открытия. По словам Рубинса, подобные решения принимают государственные и муниципальные органы.

Организаторы бесплатно получили часть помещений выставочного центра на Кипсале. Основные расходы связаны с арендой светового и звукового оборудования, столов, изготовлением новых карт для каждой игры и использованием специальных машин для их раздачи. Всего соревнования займут 23 дня, а в их подготовке задействовано большое количество людей.

На вопрос, что произойдет, если правительство не выделит запрашиваемые 200 000 евро, Рубинс ответил, что этот вопрос «не ко мне». По его словам, его задача — обеспечить приезд участников, их размещение и проведение самого турнира.

Говоря об экономическом эффекте чемпионата, Рубинс отметил, что в Ригу приедут более тысячи спортсменов и около двух тысяч иностранных гостей. «Это колоссальная отдача для туристической отрасли, ресторанов», — подчеркнул он.