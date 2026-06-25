Отрезать русский язык! Минкульт закрывает пространство для русского. Пока своё

Запрет затронет деятельность самого министерства, подведомственных организаций и государственных предприятий. Русский язык не должен использоваться при выполнении их функций, в том числе на международных мероприятиях, в стратегических документах, рекламе и на интернет-сайтах.

Пунтулис обосновал решение положениями Сатверсме и выводами Конституционного суда.

«Государство обязано укреплять использование латышского языка в публичном пространстве и содействовать созданию единого информационного пространства Латвии», - говорится в обосновании распоряжения.

Министр также сослался на решение Конституционного суда от 30 марта 2026 года, в котором подчёркивается значение латышского языка как единственного государственного языка для существования Латвии, работы демократического общества и общественной сплочённости.

Ограничения не распространяются на профессиональную художественную деятельность, если оригинал произведения создан на русском языке.

Решению предшествовал конфликт вокруг русскоязычной рекламы на фасаде театра русской драмы имени Чехова. Политики Национального объединения потребовали убрать её, сославшись на статью 21 Закона о государственном языке.

Эта норма предписывает государственным и муниципальным учреждениям, судам и предприятиям с государственным или муниципальным участием распространять предназначенную для общества информацию только на латышском языке. Использование иностранного языка допускается лишь в отдельно установленных правительством случаях.