«Фу! Неужели не было альтернативы?» Рижане спорят о кебабной Sakta

«Не сдержалась: уже который вечер проезжаю мимо красивого киоска Sakta, превращённого в очередную кебабную, и думаю - у кого чесались руки отдать его под нечто подобное. Фу! Неужели не было более разумных альтернатив?!» - написала она.

Часть пользователей поддержала автора. По их мнению, исторические киоски уже стали частью облика Риги, поэтому их использование нельзя сводить лишь к поиску арендатора, готового платить. Комментаторы считают, что в таких местах логичнее размещать местные проекты, небольшие кофейни, книжные точки, цветочные магазины или предприятия, связанные с историей и культурой города.

Некоторые участники дискуссии назвали появление кебабной ещё одним примером того, как центр Риги теряет индивидуальность. По их мнению, городские объекты с историческим характером постепенно превращаются в обычные торговые помещения, ничем не отличающиеся от десятков других заведений.

Однако нашлись и защитники нового арендатора. Они отметили, что работающая и ухоженная кебабная лучше пустого киоска с заколоченными окнами или объявлением «Продаётся». Пользователи напомнили, что прежде в Sakta уже работали Narvesen и другие коммерческие предприятия, а после ухода арендаторов помещение некоторое время пустовало.

Другие комментаторы указали, что собственник не обязан содержать исторический объект без дохода. По их словам, помещение получает тот предприниматель, который готов оплачивать аренду, ремонтировать здание и вести в нём реальный бизнес. Если более подходящих проектов не нашлось, ответственность за это лежит не только на владельце киоска.

Спор быстро вышел за рамки обсуждения одной кебабной. Одни участники говорили о необходимости защищать культурную среду Риги, другие - о состоянии городской экономики, при котором исторические помещения занимают те предприятия, которые способны выжить и платить по счетам.

Как ранее писал press.lv, превращение киоска Sakta в кебабную стало символом более широких перемен в Риге. В материале речь шла о том, как исторические городские объекты теряют прежнее содержание и приспосабливаются к бизнесу, который способен выжить в нынешних экономических условиях.

Nenovaldījos: jau kuro vakaru braucu garām skaistajam Saktas kioskam, kas pārvērsts par kārtējo kebabnīcu, un domāju - nez, kuram niezēja nagi to atdot kaut kam šādam. FUIJ. Tiešām nebija jēdzīgāku alternatīvu?! — Una Griskevica #StandWithUkraine (@UnaNeo) June 24, 2026