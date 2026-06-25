Мигранты, ножи, конфликты, переполненность. Домбрава требует срочных мер

Домбрава заявил, что сотрудники ежедневно работают в небезопасной обстановке. Просители убежища свободно перемещаются по территории и конфликтуют между собой. По словам министра, особенно уязвимы женщины-сотрудницы, которым в отдельных случаях приходится передвигаться группами.

Из-за переполненности и нехватки персонала возможности работников быстро прекратить конфликт ограничены. Министр также указал на возможные угрозы государственной безопасности. Часть жителей центра - мужчины призывного возраста из стран Африки и Азии, которые перед приездом в Латвию долгое время находились в России и Белоруссии. Домбрава допускает риски разведывательной деятельности и саботажа.

Руководство центра утверждает, что ситуация находится под постоянным контролем. На территории круглосуточно дежурят охрана и полиция, а жалоб сотрудников на угрозы безопасности не поступало. Для разных инцидентов разработаны отдельные модели действий.

Мнения жителей окрестностей Муцениеки разделились. Одни не замечают проблем и не чувствуют угрозы. Другие признают, что большое число незнакомых людей вызывает дискомфорт и тревогу.

Домбрава поручил Управлению по делам гражданства и миграции и Государственной пограничной охране немедленно принять меры. Ранее министр заявлял о грязи, беспорядке и ножах разных размеров, найденных в комнатах жителей центра. 11 июня в Муцениеки были заняты 455 мест из 450, а позднее число жителей выросло до 483.