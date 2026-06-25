Продукты давно уже не местные: сколько в наших магазинах «сделано в Латвии»?

Производители бьют тревогу, но розничные торговцы возражают - местные производители не могут производить больше, и ситуация зависит от сезонности.

В магазинах "Rimi" свежие продукты латвийского происхождения составляют 70% предложения, но в некоторых категориях картина иная.

Например, в категориях сыра, масла, маргарина и творога сейчас чуть более половины составляют местные продукты, а в категории молока - только треть.

"Латвийские производители кефира очень сильны, у нас там охват около 95%, высокий уровень также наблюдается в производстве творога, сливок - от 75 до 95%, но в молочном производстве, учитывая нашу сильно фрагментированную структуру по сравнению с Эстонией и Литвой, производители не кооперируются, поэтому мы видим, что из-за цены они могут обеспечить только 31%, потому что наши балтийские коллеги, предлагающие лучшие цены, обычно выигрывают", - сказала представитель "Rimi Latvia" Инесе Петерсоне.

По ее словам, решением стало бы сотрудничество между предприятиями: "Мы видим, что нужно кооперироваться. Я слышала это и от представителей молочных фермеров, что они это понимают. Вопрос только в том, как это сделать".

Председатель правления Центрального союза молочных фермеров Янис Шолкс не согласен с аргументами торговой сети. Он говорит, что дело в отношении: "Вся эта риторика о необходимости сотрудничества или других мерах несколько популистская, потому что по сути все зависит от отношения розничного торговца к местному производителю".

(Lsm.lv)