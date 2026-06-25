Они приехали в осаждённый город не спасать людей. Следствие проверяет страшную версию

Речь идёт об осаде Сараево в 1990-е годы. Город жил под обстрелами, люди перебегали улицы, опасаясь снайперов, а некоторые районы стали символом смертельного риска для обычных прохожих. Теперь следователи изучают обвинения, от которых становится холодно: якобы богатые иностранцы могли платить за поездки на позиции, откуда стреляли по мирным жителям.

В прессе это уже называют “человеческим сафари” или “снайперским туризмом”.

Итальянское дело выросло из жалобы журналиста Эцио Гаваццени. До этого тему поднял документальный фильм “Сараевское сафари”, вышедший в 2022 году. В нём утверждалось, что в годы боснийской войны иностранцев доставляли к позициям вокруг Сараево, где они стреляли по людям в осаждённом городе. Дороже всего, якобы, ценились молодые красивые девушки и дети.

По данным Reuters, итальянское расследование касается версии о том, что состоятельные итальянцы и другие иностранцы платили за возможность стрелять по гражданским во время осады. Среди проверяемых фигурируют несколько человек, включая миланского аристократа, который, по словам источников, якобы хвастался подобными действиями.

Следствие уже проводило обыски. У одного из мужчин, по данным Reuters, изъяли глушитель и фотографию высокоточной винтовки. Проверяется и версия о возможной сети, которая могла организовывать такие поездки из Милана.

На данный момент итальянским прокурорам, по данным источника Reuters, не хватает доказательств, чтобы передать дело в суд. Собранные материалы пока называют в основном косвенными. В конце июня ожидается встреча с бельгийскими и боснийскими прокурорами в Eurojust, где стороны могут обсудить дальнейшие шаги.

Осада Сараево длилась с 1992 по 1995 год и стала одной из самых страшных страниц войны в Боснии. Тысячи жителей погибли от обстрелов и снайперского огня. Для людей, переживших это, сама мысль о том, что кто-то мог приезжать туда как на развлечение, звучит почти невыносимо.

Сторонники расследования считают: если такие поездки действительно были, спустя десятилетия всё равно нужно установить имена и обстоятельства. Противники и скептики указывают, что история появилась слишком поздно, а доказательств пока недостаточно.

Именно поэтому эта история так тяжела. В ней есть война, память, возможные преступления и вопрос, на который пока нет окончательного ответа.

Прокуроры ещё не поставили точку. Но сама версия уже заставила Европу снова посмотреть на старые раны Сараево — и спросить, всё ли было известно о том, что происходило на холмах вокруг осаждённого города.