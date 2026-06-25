Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 25. Июня Завтра: Maiga, Milija
Доступность

В Латвию идёт жара: ветеринары предупреждают владельцев собак

Редакция PRESS 25 июня, 2026 12:19

Животные 0 комментариев

В Латвию возвращается жара, и для собак это может быть не просто неприятно, а опасно. По прогнозу для Риги, в выходные температура может подняться примерно до +30 градусов, а в понедельник — до +31.

В такую погоду питомец может перегреться быстрее, чем кажется хозяину. Особенно рискуют щенки, пожилые собаки, животные с лишним весом и породы с короткой мордой.

Главное правило простое: в жару собаку лучше выгуливать рано утром или поздно вечером. Днём стоит избегать активных прогулок, бега и долгого пребывания на солнце. Асфальт тоже может стать проблемой: если человеку трудно держать ладонь на горячей поверхности, лапам собаки там тоже не место.

У питомца всегда должна быть свежая вода и возможность уйти в тень или прохладное помещение. Нельзя оставлять собаку в машине даже “на пару минут”: в жару салон нагревается очень быстро.

Тревожные признаки перегрева — тяжёлое дыхание, слабость, шаткая походка, сильное слюнотечение, рвота, спутанность и вялость. Если такое произошло, собаку нужно перенести в прохладное место, смачивать водой комнатной температуры и срочно связаться с ветеринаром.

Ветеринары напоминают: при тепловом ударе важны первые минуты. Паника не помогает, а вот вода, тень и быстрый звонок специалисту могут спасти питомцу жизнь.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

«Дождь, грязь и пьяные»: воспоминания русского о Лиго вызвали жаркий спор
Важно

«Дождь, грязь и пьяные»: воспоминания русского о Лиго вызвали жаркий спор

Отрезать русский язык! Минкульт закрывает пространство для русского. Пока своё
Важно

Отрезать русский язык! Минкульт закрывает пространство для русского. Пока своё

Ещё 200 тысяч евро: готово ли правительство поставить на карточный чемпионат?
Важно

Ещё 200 тысяч евро: готово ли правительство поставить на карточный чемпионат?

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Ночью прольется дождь, но с утра прояснится: прогноз погоды на конец недели

Новости Латвии 16:44

Новости Латвии 0 комментариев

В ночь на пятницу местами в Латвии, преимущественно в восточных районах, ожидаются кратковременные дожди, однако днем на большей части территории страны установится сухая, солнечная и теплая погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

В ночь на пятницу местами в Латвии, преимущественно в восточных районах, ожидаются кратковременные дожди, однако днем на большей части территории страны установится сухая, солнечная и теплая погода, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать
Загрузка

Молодые люди не должны оканчивать школу в 19 лет: Индриксоне

Важно 16:36

Важно 0 комментариев

В Латвии вновь обсуждают возможное сокращение продолжительности школьного обучения. Министр образования и науки Илзе Индриксоне считает, что молодые люди не должны оканчивать школу в 19 лет, и допускает возвращение к системе, при которой выпуск происходит на год раньше.

В Латвии вновь обсуждают возможное сокращение продолжительности школьного обучения. Министр образования и науки Илзе Индриксоне считает, что молодые люди не должны оканчивать школу в 19 лет, и допускает возвращение к системе, при которой выпуск происходит на год раньше.

Читать

Праздники закончились трагедией: в Видземе погибли двое

Важно 16:29

Важно 0 комментариев

Государственная полиция начала два уголовных процесса после гибели ребёнка и молодого человека в водоёмах Видземе во время праздничных выходных, сообщает LETA.

Государственная полиция начала два уголовных процесса после гибели ребёнка и молодого человека в водоёмах Видземе во время праздничных выходных, сообщает LETA.

Читать

«Дождь, грязь и пьяные»: воспоминания русского о Лиго вызвали жаркий спор

Важно 16:19

Важно 0 комментариев

В социальной сети Threads широкий отклик вызвала публикация одного из пользователей, написанная на русском языке, о праздновании Лиго и Янова дня в Латвии. Автор признался, что никогда особенно не любил эти праздники, поскольку они ассоциируются у него с дождем, грязью, комарами, костром, недожаренным мясом и пьяными людьми.

В социальной сети Threads широкий отклик вызвала публикация одного из пользователей, написанная на русском языке, о праздновании Лиго и Янова дня в Латвии. Автор признался, что никогда особенно не любил эти праздники, поскольку они ассоциируются у него с дождем, грязью, комарами, костром, недожаренным мясом и пьяными людьми.

Читать

В жару женщины страдают сильнее. И дело не только в градуснике

Азбука здоровья 16:18

Азбука здоровья 0 комментариев

Жара делает людей раздражительными, липкими и уставшими. Но у женщин, как выясняется, есть сразу две причины ненавидеть жаркие дни чуть сильнее.

Жара делает людей раздражительными, липкими и уставшими. Но у женщин, как выясняется, есть сразу две причины ненавидеть жаркие дни чуть сильнее.

Читать

Когда рухнет следующий балкон в латвийской многоэтажке?

Новости Латвии 16:14

Новости Латвии 0 комментариев

После обрушения балкона на улице Стайцелес в Риге специалисты вновь заговорили о состоянии советских многоэтажек. Конструкция шестого этажа рухнула и повредила два балкона ниже. Пострадавших не было, однако случай показал, насколько опасным может быть многолетний износ без ремонта.

После обрушения балкона на улице Стайцелес в Риге специалисты вновь заговорили о состоянии советских многоэтажек. Конструкция шестого этажа рухнула и повредила два балкона ниже. Пострадавших не было, однако случай показал, насколько опасным может быть многолетний износ без ремонта.

Читать

«Фу! Неужели не было альтернативы?» Рижане спорят о кебабной Sakta

Важно 16:11

Важно 0 комментариев

Исторический киоск Sakta в центре Риги превратился в кебабную и вызвал горячий спор в социальной сети X. Автор публикации возмутилась тем, что узнаваемый городской объект отдали под очередное заведение быстрого питания.

Исторический киоск Sakta в центре Риги превратился в кебабную и вызвал горячий спор в социальной сети X. Автор публикации возмутилась тем, что узнаваемый городской объект отдали под очередное заведение быстрого питания.

Читать