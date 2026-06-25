В Латвию идёт жара: ветеринары предупреждают владельцев собак

В такую погоду питомец может перегреться быстрее, чем кажется хозяину. Особенно рискуют щенки, пожилые собаки, животные с лишним весом и породы с короткой мордой.

Главное правило простое: в жару собаку лучше выгуливать рано утром или поздно вечером. Днём стоит избегать активных прогулок, бега и долгого пребывания на солнце. Асфальт тоже может стать проблемой: если человеку трудно держать ладонь на горячей поверхности, лапам собаки там тоже не место.

У питомца всегда должна быть свежая вода и возможность уйти в тень или прохладное помещение. Нельзя оставлять собаку в машине даже “на пару минут”: в жару салон нагревается очень быстро.

Тревожные признаки перегрева — тяжёлое дыхание, слабость, шаткая походка, сильное слюнотечение, рвота, спутанность и вялость. Если такое произошло, собаку нужно перенести в прохладное место, смачивать водой комнатной температуры и срочно связаться с ветеринаром.

Ветеринары напоминают: при тепловом ударе важны первые минуты. Паника не помогает, а вот вода, тень и быстрый звонок специалисту могут спасти питомцу жизнь.