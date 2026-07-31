Это произошло в 2006 году во время войны в Ливане. После той ночи Хусейн решил, что до конца жизни будет возвращать животным свой долг.

Он основал приют Mashala на юге страны. В мирное время туда попадали бездомные и раненые животные. Во время войны приют превратился в одно из немногих мест, где их продолжали кормить и спасать.

Когда весной 2026 года боевые действия вернулись, почти все жители окрестных деревень уехали. Хусейн остался.