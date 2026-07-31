Мужчина поднялся с постели, чтобы проверить, что произошло.
Через несколько мгновений рядом с домом взорвалась бомба. Осколок влетел именно в то место, где Хусейн только что спал.
Он уверен: собака почувствовала опасность раньше человека и спасла ему жизнь.
Это произошло в 2006 году во время войны в Ливане. После той ночи Хусейн решил, что до конца жизни будет возвращать животным свой долг.
Он основал приют Mashala на юге страны. В мирное время туда попадали бездомные и раненые животные. Во время войны приют превратился в одно из немногих мест, где их продолжали кормить и спасать.
Когда весной 2026 года боевые действия вернулись, почти все жители окрестных деревень уехали. Хусейн остался.
В его приюте находились около 200 собак, а также лошади, ослы, куры, гуси, вороны и два верблюда. Некоторые собаки лишились ушей, хвостов или лап. Одну из них по имени Лулу ранило во время авиаудара.
Люди бежали настолько поспешно, что некоторые оставляли животных привязанными возле домов.
Хусейн ездил по опустевшим деревням, отвязывал собак, оставлял им воду и раздавал корм. Иногда ему приходилось переносить тяжёлые канистры на большие расстояния, чтобы добраться до животных в удалённых местах.
Над дорогами кружили беспилотники, рядом происходили удары. На крышу старого автомобиля мужчина прикрепил большую надпись с названием приюта, надеясь, что операторы увидят, кто находится в машине.
Но никакой гарантии это не давало.
Однажды здание было уничтожено почти рядом с местом, где он кормил животных. Во время другой поездки Хусейн обнаружил тело человека, погибшего после удара беспилотника.
Сам мужчина говорит, что боялся не смерти.
Его пугала мысль о том, что произойдёт с животными, если он не вернётся.
На случай своей гибели он заранее отправил восьмерых ослов в безопасный приют в Бейруте. Собаки ещё могли попытаться выжить самостоятельно, а ослы, по его словам, были бы обречены.
Лошадей и верблюдов вывезти не удалось: они просто не помещались в пикап.
Около 50 собак во время войны пришли к приюту сами. Они каким-то образом поняли, что именно здесь можно найти еду и воду.
Вскоре животные в соседних деревнях тоже начали узнавать старый автомобиль Хусейна.
Он подавал звуковой сигнал, и собаки выбегали ему навстречу.
После прекращения большей части боевых действий жизнь в приюте стала немного спокойнее. Вместо ударов и беспилотников Хусейн снова занимается обычными делами: ремонтирует перегрызенные собаками трубы, лечит животных от клещей и пытается собрать деньги на корм.
Во время войны видеозаписи его поездок разошлись по социальным сетям, и люди начали присылать пожертвования. Но когда боевые действия исчезли из заголовков, помощь снова стала сокращаться.
При этом сообщений о животных, которым необходимо спасение, становится всё больше. Иногда Хусейн получает до 500 звонков и сообщений в день.
По двору за ним постоянно ходит целая процессия собак. Верблюдица Джамула кладёт голову ему на колени и обвивает его шею, словно пытается обнять.
Хусейн мечтает о времени, когда его приют больше не понадобится.
Но пока животные снова и снова оказываются среди тех, о ком люди вспоминают в последнюю очередь, он продолжает платить долг собаке, которая двадцать лет назад не дала ему умереть.
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