Острые семена и ости злаков способны попасть между пальцами, в уши, нос или глаза животного. Иногда они прокалывают кожу и остаются внутри, вызывая раздражение, воспаление и инфекцию.
Снаружи всё может выглядеть совершенно безобидно. Собака побегала по траве, вернулась домой и внезапно начала трясти головой, чесать ухо или постоянно вылизывать лапу.
Один владелец заметил, что после прогулки его пёс тряс головой так, словно сошёл с ума. Ветеринар обнаружил в ухе два семечка. Чтобы достать их, животное пришлось вводить в состояние седации.
В более тяжёлых случаях врачи находили на теле собак десятки колючих семян. Одному псу удалили 28 штук, а у другого обнаружили сразу 52.
Особенно опасна сухая высокая трава. В жаркую погоду семена легко отделяются от стеблей и впиваются в шерсть проходящего мимо животного.
Насторожить хозяина должны внезапная хромота, припухлость между пальцами, постоянное вылизывание одного места, сильное чихание, выделения из глаз или носа, расчёсывание уха и резкое трясение головой.
После каждой прогулки ветеринары советуют внимательно проверять лапы, уши и шерсть собаки. Особое внимание стоит уделять животным с длинной или густой шерстью, в которой колоски заметить сложнее.
Если семя уже вошло глубоко в кожу или оказалось в ухе, пытаться достать его вслепую не стоит. Острая часть может сломаться и остаться внутри, после чего найти её будет ещё труднее.
Так что летом хозяину приходится осматривать собаку почти как таможеннику. Потому что иногда билет в ветеринарную клинику прячется в одной маленькой травинке.
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