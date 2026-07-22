Снаружи всё может выглядеть совершенно безобидно. Собака побегала по траве, вернулась домой и внезапно начала трясти головой, чесать ухо или постоянно вылизывать лапу.

Один владелец заметил, что после прогулки его пёс тряс головой так, словно сошёл с ума. Ветеринар обнаружил в ухе два семечка. Чтобы достать их, животное пришлось вводить в состояние седации.