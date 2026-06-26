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«Лабрадор не заплатит вам пенсию»: итальянский мэр предложил брать деньги с владельцев собак

Редакция PRESS 26 июня, 2026 13:22

Животные 0 комментариев

В Италии нашли способ превратить демографию в собачий скандал.

Мэр небольшого города San Giorgio su Legnano под Миланом предложил жителям необычную идею: владельцы домашних животных могли бы добровольно платить по 20 евро в год за каждого питомца. Деньги, по его мысли, пошли бы на помощь семьям с детьми.

И всё, возможно, прошло бы почти незаметно, если бы не одна фраза.

Мэр напомнил горожанам, что домашний лабрадор однажды не заплатит им пенсию.

Звучит жёстко. Особенно для тех, кто считает собаку полноценным членом семьи, а иногда и более приятным родственником, чем некоторые люди за праздничным столом.

Но за итальянской шуткой стоит очень серьёзная арифметика. В городе около 6800 жителей, примерно 280 детей и около 850 зарегистрированных собак. То есть собак там в три раза больше, чем школьников младшего возраста.

Вот эта картина и стала поводом для предложения. По словам мэра, всё больше молодых пар выбирают домашнее животное вместо ребёнка — кто-то из-за страха перед будущим, кто-то потому, что так проще, кто-то потому, что жизнь стала слишком дорогой.

Собака, конечно, не просит место в детском саду, не требует школьный обед и не приносит домой список покупок к первому сентября. Но и пенсионную систему она тоже не спасёт.

Идея сразу вызвала шум. Одни увидели в ней грубое давление на людей без детей. Другие — попытку напомнить, что демографическая проблема давно вышла из таблиц и поселилась прямо во дворах: детей всё меньше, собак всё больше.

Формально речь не о настоящем налоге, а о добровольном взносе. Никто не собирается приходить домой и пересчитывать хвосты у дивана. Но сама формулировка оказалась слишком яркой, чтобы остаться местной новостью.

Потому что это уже почти готовый символ времени. Раньше семья представлялась как мама, папа, дети и собака. Теперь в некоторых городах собака осталась, а дети стали редкостью.

И тут даже самый добрый лабрадор оказался втянут в разговор о пенсиях.

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