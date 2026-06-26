«Очередной сеанс «политкорректного» безумия»: Швайнштайгера обвинили в расизме за реплику об африканской сборной

41-летний немецкий игрок выступал в качестве эксперта перед матчем Германия - Кот-д’Ивуара и сделал несколько высказываний о "типичном африканском футболе", которые вызвали бурю отрицательных комментариев в социальных сетях.

"Здесь присутствует специфика африканского футбола: порой он немного нестандартный, стихийный и, возможно, не всегда подчинен строгой тактике. Мы должны быть готовы к тому, что ситуация на поле временами может стать непредсказуемой", - сказал Бастиан. Многими такое заявление было воспринято как поддержка стереотипов о футболе в странах Африки.

"Этот комментарий воспроизводит старый стереотип: что африканские команды играют исключительно за счёт физической силы и импровизации, в то время как тактический ум, организованность и дисциплина считаются исключительными чертами европейских сборных";

"Год за годом всегда найдётся какой-нибудь иностранец, который хочет поговорить об африканском футболе, как будто он отстаёт от европейского на световые годы. Хуже всего то, что это никогда не бывает тактической критикой; разговор всегда сводится к одним и тем же эпитетам: "дикий", "примитивный", "силовой". Это утомительно";

"Они не могут преодолеть этот расистский колониальный взгляд. Невероятно";

"Его комментарий действительно расистский и уничижительный: он постоянно приписывает "интеллект" европейским сборным и ведущим сборным мира, а африканские сборные называет "примитивными", "неуклюжими" и лишенными "тактического интеллекта". Это так же плохо, как и его накладные платиновые волосы", - пишут комментаторы в социальных сетях.

Сам Бастиан, а также телеканал, на котором он высказал своё мнение, пока не комментировали ситуации.

..."Очередной сеанс "политкорректного" безумия: Бастиана Швайнштайгера, после его реплики о сборной Кот д'Ивуара, играющей (по словам бывшего немецкого форварда) в футбол "немного нестандартный, временами дикий и не такой тактически организованный" - обвиняют в расизме, - прокомментировал ситуацию Виктор Шендерович. - О господи. Сказал ли Швайнштайгер что-либо новое или ложное об африканском футболе?

Разумеется, нет. Проблемы с игровой дисциплиной у африканских сборных - общее место. Именно поэтому они, состоящие традиционно из игроков экстра-класса, считанные разы добирались даже до восьмерки сильнейших.

"Африканский футбол" - устоявшееся и ясное для миллионов болельщиков словосочетание, означающее отличную технику, физическое доминирование и проблемы с игровой дисциплиной. По мне, ничего страшного не было бы и в слове "африканский"...

Но Швайнштайгер не сказал и этого слова! Он сказал: футбол был нестандартный, дикий...

Разумеется, нестандартный и дикий! Еще бы не дикий - глазами одного из лучших немецких полузащитников...

Кстати, "немецкая дисциплина" - тоже вполне устоявшее словообразование, не правда ли? Или и говорить о разнице традиций уже запрещено? "Русский авось", английский юмор, "острый галльский смысл", японская вежливость, кавказское гостеприимство - всё уже закатано под асфальт ради дистиллированной "новой этики" или еще разрешите попользоваться?

Швайнштайгер ясными словами прокомментировал увиденное на футбольном поле, и найти в этих словах расизм можно, только если очень этого захотеть.

Но желающие, разумеется, нашлись.

И теперь, по правилам нового прекрасного мира, несчастный Бастиан должен будет принести справку, что он не верблюд, и некоторое время извиняться перед прогрессивным человечеством.

И осадочек, конечно, останется, хотя ложки даже не пропадали..."