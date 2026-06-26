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Можно купаться! Температура воды на пляжах достигла 20 градусов

Редакция PRESS 26 июня, 2026 12:26

Новости Латвии 0 комментариев

На нескольких рижских пляжах температура воды достигла +20 градусов, сообщили агентству ЛЕТА в полиции Рижского самоуправления.

Самая теплая вода в озерах Кишэзерс и Бабелитис, где температура воды достигла +22 градусов.

Температура воды составляет +20 градусов в Даугаве у Луцавсалы, в Румбуле и в Болдерайском карьере.

На пляжах Рижского залива вода прохладнее. И в Вецаки, и в Даугавгриве, и в Вакарбулли температура воды составляет всего +17 градусов.

Как сообщалось, с наступлением более теплой погоды температура воды в водоемах Латвии повышается, свидетельствует информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В четверг утром температура воды в Даугаве составляла +20...+22 градуса, в реках Латгале - +15...+21 градус.

В реках Земгале и Курземе температура воды составляет от +17 до +22 градусов, а в Видземе немного прохладнее - от +14 до +19 градусов.

В озерах и водохранилищах вода прогрелась до +18...+22 градусов.

На побережье Балтийского моря и Рижского залива вода прогрелась до +15...+20 градусов.

В ближайшие дни ожидается сухой и теплый период, поэтому вода в водоемах будет прогреваться быстрее.

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