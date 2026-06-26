Не хватает всего двух детей: судьба школы с вековой историей повисла на волоске

«Эта школа для меня — не просто место, где я учился. Это часть моего детства, моей личности и личности самих Видрижи. Но эта история не обо мне. Она о детях, которые сегодня сидят за школьными партами, о родителях, живущих в неизвестности, и о всей общине, пытающейся сохранить школу, которая существует в Видрижи уже 101 год», — говорит выпускник Видрижской основной школы Кристерс Дзенис.

К инициативе присоединились десятки родителей, выпускников и местных жителей. Активист родительского комитета Линардс Левшин подготовил подробное обращение, направленное в Министерство образования и науки, омбудсмену, руководству и депутатам Лимбажского края.

Авторы обращения не требуют особых условий. Они просят лишь сделать все возможное для сохранения школы до принятия решения о ее реорганизации.

По словам местных жителей, проблема не в том, что школе не хватает двух учеников, а в том, что самоуправление не представило плана, как привлечь новые семьи, вернуть детей, обучающихся в других школах, или укрепить позиции учебного заведения. Вместо этого общественности был представлен график возможной реорганизации.

Переломным моментом жители считают заседание профильного комитета Лимбажской думы 15 июня. Во время обсуждения руководство самоуправления спросило, что сама община готова сделать для сохранения школы и почему именно муниципалитет должен нести эту нагрузку. Многие восприняли эти слова как попытку переложить ответственность на родителей.

После этого жители начали самостоятельно изучать документы, собирать информацию и обращаться в государственные учреждения. Они признают демографические проблемы, но считают, что сначала должен был появиться план спасения школы, а уже потом — разговор о реорганизации.

Недовольство вызвала и коммуникация самоуправления. Встречу с родителями объявили всего за несколько дней, уже во время летних каникул, а руководство Лимбажского края на нее не пришло. По мнению родителей, это создало ощущение, что их мнение не считают важным.

По словам жителей, главной проблемой стала именно неопределенность. Родители все чаще задумываются о переводе детей в другие школы не потому, что недовольны качеством образования, а потому, что не уверены в будущем учебного заведения.

«Сегодня родители думают о переводе детей не потому, что школа плохая. Наоборот, Видрижская основная школа — отличная школа с профессиональными педагогами и сильным сообществом. Люди начинают уходить потому, что больше не чувствуют уверенности в том, что самоуправление видит у этой школы будущее. Это самая опасная ситуация, которая только может возникнуть», — считает Кристерс Дзенис.

Защитники школы подчеркивают, что не выступают против оценки эффективности системы образования, но убеждены: прежде чем принимать решение о судьбе школы с вековой историей, самоуправление должно доказать, что действительно сделало все возможное для ее сохранения. По мнению местной общины, этого пока не произошло.