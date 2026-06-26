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Зарплата больше, чем у президента Латвии: сколько зарабатывает глава CSDD? (1)

Редакция PRESS 26 июня, 2026 14:02

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TV24

Председатель правления Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Айвар Аксенокс в 2025 году заработал 121 634 евро, что на 3,2% меньше, чем годом ранее. Об этом свидетельствует его декларация о доходах, поданная в Службу государственных доходов.

Кроме зарплаты, Аксенокс получил 2194 евро пособия от Государственного агентства социального страхования (VSAA), а также 1,27 евро в виде процентов от SEB banka.

По состоянию на конец 2025 года на банковских счетах главы CSDD находилось 104 821 евро, еще 18 850 евро он хранил наличными.

Для сравнения, Доходы президента Латвии Эдгара Ринкевича в прошлом году составили 116 919 евро, свидетельствует его декларация должностного лица за 2025 год, доступная в публичной базе данных Службы государственных доходов. Зарплата, выплаченная Канцелярией президента, составила 105 109 евро. Латвийский филиал Compensa Vienna Insurance Group ADB выплатил компенсацию в размере 200 евро, проценты от Swedbank составили 210 евро, а проценты от Государственной казны — 11 400 евро.

Согласно декларации, в собственности Аксенокса остаются два земельных участка и недвижимость в Риге, а также земля в Циравской волости, по одному объекту недвижимости в Юрмале и Каунатской волости.

Он также владеет автомобилями Seat Tarraco 2019 года выпуска и GAZ 2411 1986 года выпуска. Кроме того, в 2025 году в его пользование поступил автомобиль VW T-Cross 2023 года выпуска. В декларации также указан покупка на сумму 18 200 евро.

Долговые обязательства Аксенокса, превышающие установленный законом порог, на конец прошлого года составляли 12 348 евро.

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