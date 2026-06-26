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Ограбление на 669 тысяч евро в Старой Риге: суд поставил точку в громком деле

Редакция PRESS 26 июня, 2026 13:57

ЧП и криминал 0 комментариев

Год спустя после одного из самых громких вооруженных ограблений в Старой Риге суд вынес приговор трем гражданам Сербии, которые в составе организованной группы похитили 82 элитных наручных часов общей стоимостью более 669 тысяч евро.

Все трое признаны виновными в разбое, совершенном организованной группой в особо крупном размере, а двое из них — также в умышленном уничтожении и повреждении чужого имущества.

Двое осужденных получили по шесть лет и восемь месяцев лишения свободы, два с половиной года пробационного надзора, а также будут выдворены из Латвии с запретом на въезд сроком на восемь лет. Третий участник преступления приговорен к шести годам лишения свободы, двум годам пробационного надзора и аналогичному восьмилетнему запрету на въезд.

Суд также постановил взыскать с осужденных компенсацию причиненного ущерба в пользу пострадавшей компании и процессуальные расходы в пользу государства.

Согласно материалам дела, обвиняемые вместе с еще одним сообщником, который выделен в отдельное производство и находится в международном розыске, 29 апреля 2025 года совершили вооруженное ограбление магазина элитных часов в Риге.

Во время нападения злоумышленники угрожали находившимся в магазине людям предметом, похожим на огнестрельное оружие, а также газовыми баллончиками, которые были применены против сотрудников. Витрины преступники разбили топорами и похитили выставленные в них часы.

Всего было украдено 82 наручных часа люксовых брендов общей стоимостью 669 322 евро. Кроме того, ущерб от повреждения витрин и оборудования магазина составил не менее 10 650 евро.

После ограбления, совершенного средь бела дня, преступники скрылись по улицам Старой Риги на автомобиле с похищенными номерными знаками. Несмотря на объявленный полицией план «Ловушка», им удалось покинуть Латвию.

В ходе международного расследования правоохранители установили, что нападение совершили четверо граждан Сербии в возрасте до 30 лет. В октябре прошлого года трое участников группы были задержаны в Финляндии.

Как выяснилось, в Финляндии они уже готовились к новому ограблению по аналогичному сценарию. Финские правоохранители задержали их еще на стадии подготовки преступления, и в настоящее время им также предъявлены обвинения.

Четвертый участник нападения на магазин в Риге остается в международном розыске.

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