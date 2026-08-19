Государственный прокурор Гарди Андерсон сообщила, что ведется тесное сотрудничество с правоохранительными органами Латвии, и было подано ходатайство об аресте двух подозреваемых, которое суд удовлетворил.
«Мы сотрудничаем с латвийскими коллегами, чтобы доставить подозреваемых в Эстонию. В ближайшее время мы также решим вопрос о ходатайстве об аресте третьего подозреваемого», – сказала она.
Андерсон подтвердила, что поджог был умышленным и заранее спланированным, однако более подробная информация о версиях следствия не разглашается. «Мы проверяем все версии, в том числе и версию о саботаже».
15 августа в 1:45 в Центр тревоги поступило сообщение о пожаре, вспыхнувшем в складском здании на улице Бетоони в Ласнамяэ. Спасатели локализовали пожар в 3:03, после чего для обнаружения и проверки очагов возгорания с крыши были сняты кровельные материалы.
По словам советника прокуратуры по связям с общественностью, о подозрительной деятельности в Центр тревоги сообщил местный житель. Спасатели взяли пожар под контроль, никто не пострадал.
Генеральный директор Департамента полиции безопасности (КаПо) Марго Паллосон сказал, что атаки на критически важную инфраструктуру воспринимаются серьезно и особое внимание следует уделить усилению мер безопасности как физической, так и цифровой инфраструктуры.
«Уровень угрозы для Эстонии в последние годы не изменился. Россия представляет для Эстонии долгосрочную экзистенциальную угрозу, а это означает, что мы должны учитывать возможные провокации и невоенные угрозы со стороны России», – добавил Паллосон.
Премьер-министр Кристен Михал (Партия реформ) также отметил, что следствие должно выяснить, почему был совершен этот акт. «Проверяется версия о том, что это мог быть саботаж и что за поджогом стоит Россия. Государство серьезно относится к этой возможности и действует соответственно», – сказал он.
По словам главы Milrem Robotics Кулдара Вяэрси, пока еще рано оценивать, насколько велик ущерб, нанесенный поджогом.
Обстоятельства дела выясняют Пыхьяская префектура и Департамент полиции безопасности, а уголовное производство ведет Государственная прокуратура.
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