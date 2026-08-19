«Мы сотрудничаем с латвийскими коллегами, чтобы доставить подозреваемых в Эстонию. В ближайшее время мы также решим вопрос о ходатайстве об аресте третьего подозреваемого», – сказала она.

Андерсон подтвердила, что поджог был умышленным и заранее спланированным, однако более подробная информация о версиях следствия не разглашается. «Мы проверяем все версии, в том числе и версию о саботаже».