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Усталость, туман в голове и покалывание: дефицит одного витамина может притворяться старением

Редакция PRESS 26 июня, 2026 14:26

Азбука здоровья 0 комментариев

Иногда человек думает: ну всё, возраст. Сил меньше, голова работает медленнее, ноги странно устают, в пальцах появляется покалывание, а после обычного дня хочется лечь и не разговаривать с цивилизацией.

Но иногда это не только возраст.

Учёные снова напомнили о витамине B12 — крошечном веществе, которое нужно организму в микроскопических дозах, но без него всё может начать сыпаться очень заметно.

B12 нужен для крови, нервной системы и производства ДНК. Его дефицит давно связывают с анемией: организм хуже производит нормальные красные кровяные клетки, кислород переносится хуже, человек чувствует слабость, усталость и одышку.

Но теперь исследователи всё чаще смотрят ещё и на митохондрии — маленькие “энергетические станции” внутри клеток. Есть данные, что нехватка B12 может мешать им нормально работать. И это может объяснять, почему у некоторых людей усталость и “туман в голове” появляются ещё до явной анемии.

Самое коварное в этой истории — симптомы.

Дефицит B12 может развиваться медленно и выглядеть очень буднично: усталость, слабость, проблемы с памятью, нарушение равновесия, онемение или покалывание в руках и ногах. Всё это легко списать на возраст, стресс, недосып, погоду, работу и “ну что вы хотите”.

В группе риска чаще оказываются пожилые люди, веганы и вегетарианцы, а также те, у кого хуже усваиваются витамины из пищи. B12 в природе в основном содержится в продуктах животного происхождения: мясе, рыбе, яйцах и молочных продуктах. Кроме того, на усвоение могут влиять некоторые лекарства, в том числе препараты от диабета и средства, снижающие кислотность желудка.

Но здесь важно не бросаться в другую крайность.

Уколы B12 — не волшебная кнопка “снова 25”. Они нужны при подтверждённом дефиците, особенно если проблема в усвоении. Если уровень B12 нормальный, доказательств, что инъекции просто так дадут энергию, похудение или суперпамять, мало.

Поэтому главный вывод не в том, чтобы бежать за модной витаминной процедурой. Он проще: если усталость, покалывание, слабость, странная забывчивость или проблемы с равновесием держатся долго, лучше не объявлять это нормальным старением.

Иногда организму не нужна философия о возрасте.

Иногда ему просто не хватает вещества, которое измеряется миллионными долями грамма.

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