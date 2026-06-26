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Крупнейший круизный лайнер за всю историю Риги: сегодня в порту

© LETA 26 июня, 2026 07:57

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Сегодня в Рижский порт во второй раз зайдет крупнейший круизный лайнер в истории порта - судно "Mein Schiff Relax" немецкой круизной компании "TUI Cruises", сообщили агентству ЛЕТА в Управлении Рижского свободного порта.

Планируется, что лайнер прибудет в порт Риги в 07:00, а покинет его в 20:00.

В течение сезона "Mein Schiff Relax" посетит Ригу четыре раза. Впервые лайнер прибыл в латвийскую столицу 22 мая этого года.

Длина судна составляет 333 метра, ширина - 42 метра, на нем 19 палуб. Его валовая вместимость составляет 160 000 GT.

Ранее в администрации свободного порта отмечали, что это не только самый крупный круизный лайнер, заявленный на нынешний сезон, но и крупнейший круизный корабль за всю историю обслуживания в Рижском порту.

В этом году в Рижском порту ожидается 101 заход круизных судов, что на 21% больше, чем в 2025 году. Предполагается, что всего в Ригу прибудет примерно 135 000 круизных туристов, что на 17% больше, чем годом ранее.

Как сообщалось, в круизном сезоне 2025 года в порт Риги зашло 85 круизных лайнеров, доставивших 115 500 пассажиров, что на 43% больше, чем в 2024 году.

Рижский порт является крупнейшим портом Латвии по объему перевалки грузов.

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