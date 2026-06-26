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Миллионы просмотров набрал ролик с обращением военных к Путину (ВИДЕО)

© Deutsche Welle 26 июня, 2026 08:28

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Ролик с обращением к президенту РФ, записанный бывшим военным из Воронежской области, набрал миллионы просмотров. Мужчина утверждает, что хочет рассказать Путину "правду", и требует встречи.

Бывший командир отделения разведки в добровольческом батальоне имени Судоплатова Александр Лунин (Пустовалов) записал обращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором пожаловался на пытки в армии и заявил, что, если ему не дадут возможность пообщаться к главой государства в прямом эфире, может произойти военный мятеж. Этот ролик, как передает онлайн-издание "Агентство. Новости" и телеканал "Дождь" в четверг, 25 июня, набрал несколько миллионов просмотров.

По словам Лунина, российские военные подвергаются пыткам и насилию со стороны командиров за отказ выполнять "тупые самоубийственные приказы" и "отдавать свои финансовые средства". "Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю в прямом эфире рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля", - заявляет он, обращаясь к Путину.

В другом ролике военный говорит, что хочет встретиться с Путиным в Кремле, чтобы рассказать ему "настоящую правду, которую не расскажет ему ни один из чиновников", а именно: "о произволе, который устраивают местные царьки, местные чиновники в отношении как ветеранов СВО (войны России против Украины. - Ред.), так и обычных граждан".

Сообщения о положении военных

"Агентство" пишет,  что его сотрудникам удалось дозвониться до Лунина. В беседе с журналистами тот рассказал, что ведет собственный канал (на разных платформах) и получает от знакомых с фронта сообщения и видео о положении военных. "Мне отправляют очень много сообщений, видеосообщений. Я даже боюсь их выкладывать, потому что там страшные кадры", - цитирует его онлайн-издание. По словам Лунина, он решил обратиться к Путину, "чтобы ему показать лично, чтобы с ним поговорить лично".

Мужчина рассказывает, что 24 июня в селе Лизиновка в Воронежской области с ним встретились трое мужчин: "Один - с Минобороны, второй - с МВД. И третий тоже с какой-то службы, но она относится к Минобороне". Как утверждает Лунин, они потребовали записать видео, донести до президента, "что будет полный трэш у нас, если дальше так продолжится…"

...«В данный момент десятки, сотни, тысячи наших солдат сидят в зинданах (подвалах или ямах, — прим. ред.), наказанные своими командирами. Сидят, гниют, подвергаются пыткам и насилию со стороны так называемых гестапо. За то, что они отказались выполнять тупые самоубийственные приказы. За то, что они отказались отдавать свои финансовые средства. И в конечном итоге их обнуляют, делают без вести пропавшими. Владимир Владимирович, обратите на это внимание. Пригласите меня к себе. Последствия будут очень серьезные. Если в ближайшее время я не приеду в Кремль и не выступлю, в прямом эфире, рядом с вами, армия развернет свое оружие против Кремля, я передаю только сообщение. У меня все», — заявил Лунин.

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