«Мы живем дольше или просто дольше умираем?» Эксперт о здоровье жителей Латвии

Она подчеркнула, что в обществе часто говорят о продолжительности жизни, однако гораздо важнее ее качество.

«Вопрос в том, действительно ли мы живем дольше или просто дольше умираем», — сказала Кивите.

По ее словам, по числу лет, прожитых без серьезных проблем со здоровьем, Латвия находится в числе последних стран Европы. В среднем жители страны живут без хронических заболеваний около 55 лет.

Эксперт также указала на значительную разницу в продолжительности жизни мужчин и женщин. Хотя по всей Европе мужчины живут меньше женщин, в Латвии этот разрыв особенно велик.

«Средняя продолжительность жизни мужчин на десять лет меньше, чем у женщин. В других европейских странах эта разница не столь велика», — пояснила Кивите.

Она добавила, что здоровье людей тесно связано с состоянием окружающей среды. Многие факторы, негативно влияющие на здоровье человека, одновременно наносят вред и окружающей среде, поэтому здоровье населения и экологическая ситуация неразрывно связаны между собой.