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«Дождь, грязь и пьяные»: воспоминания русского о Лиго вызвали жаркий спор

Редакция PRESS 25 июня, 2026 16:19

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В социальной сети Threads широкий отклик вызвала публикация одного из пользователей, написанная на русском языке, о праздновании Лиго и Янова дня в Латвии. Автор признался, что никогда особенно не любил эти праздники, поскольку они ассоциируются у него с дождем, грязью, комарами, костром, недожаренным мясом и пьяными людьми.

«Сколько себя помню — всегда дождь, грязь, комары, костер, полусырое мясо и все пьяные. Хотя нет, один раз праздновал на Кипре. Тогда все было довольно неплохо», — написал автор.

Такое мнение быстро вызвало недовольство части латышскоязычных пользователей. Многие отметили, что впечатления от праздника во многом зависят от того, с кем и как человек его отмечает. Одна из комментаторов написала, что ощущения и воспоминания о праздниках являются результатом собственного мышления, внутреннего мира и личного выбора.

В ответ автор заявил, что имеет право на свои воспоминания и отношение к празднику, и задался вопросом, неужели в Латвии теперь запрещено даже это.

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Дискуссия быстро стала напряженной. Многие участники подчеркнули, что в их семьях Янов день не связан с чрезмерным употреблением алкоголя. Одна женщина рассказала, что у них на празднике были дети в венках, мыльные пузыри, хорошо приготовленное мясо, а большинство гостей оставались трезвыми. Другие отмечали, что каждый сам выбирает компанию и формат празднования.

Несколько пользователей также обратили внимание на важную деталь: латыши празднуют не просто «Лиго», а Янов день. Одна из участниц написала: «Если празднуешь Лиго, то так оно и будет. Латыши празднуют Янов день. У нас свои традиции». По ее мнению, описанная автором картина больше напоминает неудачную вечеринку, чем традиционное празднование Янова дня.

Автор публикации возразил, что лишь делится личными воспоминаниями и никому не навязывает свою точку зрения. «Это просто мои воспоминания и ничего больше», — ответил он одной из комментаторов.

Некоторые комментарии были еще более резкими. Одни обвиняли автора в критике латвийских традиций, другие ставили под сомнение его связь с Латвией. В ответ он заявил, что родом из Латвии, прожил здесь 40 лет, хотя сейчас живет в другой стране.

Однако не все участники обсуждения вступали в конфликт. Некоторые просто делились собственным, противоположным опытом. Один пользователь написал, что в этом году погода была практически идеальной — без жары, дождя и комаров. Другой рассказал, что отмечал праздник в деревне, где были тишина, пение птиц, баня и минимум алкоголя. Еще одна участница призналась, что лучшие Яновы дни в ее жизни прошли в Париже, подчеркнув, что атмосфера праздника не всегда зависит от места или строгого соблюдения традиций.

В обсуждении прозвучали и ироничные комментарии. Один из пользователей спросил, чего автор вообще ждет от окружающих. На это тот ответил: «Наверное, чтобы просто прошли мимо». Другие посоветовали ему в следующем году попробовать отпраздновать именно Янов день, а не «Лиго», намекнув, что впечатления от праздника зависят не только от даты, но и от отношения к нему и людей рядом.

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