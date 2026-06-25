Будем жариться и потеть! До +35 и тропические ночи — уже на этих выходных

В пятницу погода ещё останется сравнительно умеренной. Воздух прогреется до +20...+25 градусов, а на юге Курземе - до +27. Осадков не прогнозируют, день будет солнечным, ветер - северным, слабым или умеренным.

В субботу ветер сменится на юго-западный и западный. Температура поднимется до +24...+29 градусов, а в Земгале и окрестностях Риги местами достигнет +30...+32.

Самыми жаркими станут воскресенье и понедельник. В большинстве районов ожидается +27...+32 градуса, на юге - до +35. Погода сохранится сухой и солнечной.

Ночью температура будет держаться в пределах +13...+19 градусов. В ночь на понедельник и вторник в отдельных районах она может не опуститься ниже +20 градусов. Такие ночи считаются тропическими.

На открытом побережье Курземе жара окажется слабее. Из-за ветра с моря температура там часто будет оставаться около +25 градусов.

Во вторник влажность повысится. Днём прогнозируются ливни и грозы, местами возможны сильные порывы ветра и град.

Синоптики не исключают, что воскресенье и понедельник во многих районах станут самыми жаркими июньскими днями за всю историю наблюдений. Национальный рекорд июня составляет +34,6 градуса. Он был установлен 28 июня 1973 года в Мерсрагсе. В Риге максимум июня достиг +34 градусов 7 июня 1988 года.

Ожидается, что Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии выпустит официальные предупреждения. Не исключены красный уровень опасности и рассылка экстренных сообщений через сотовую связь.