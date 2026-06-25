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Продаётся остров мечты. Но есть одна маленькая деталь

Редакция PRESS 25 июня, 2026 14:37

Всюду жизнь 0 комментариев

У берегов Сицилии продают частный остров Санта-Мария. Цена начинается с 15 млн евро, и на первый взгляд это звучит как готовая фантазия для тех, кто устал от соседей, шума и подъездных чатов.

Остров площадью около 11,5 гектара расположен в лагуне Станьоне, между Трапани и Марсалой. До материка всего около 500 метров, а дорога на лодке занимает от 15 до 30 минут.

На острове есть вилла площадью около 400 квадратных метров в стиле Belle Époque, старая часовня XVI века, помещения для персонала и даже место для животных. Представитель агентства Vladi Private Islands уточнил, что там можно держать, например, ослов.

Звучит как открытка: Сицилия, море, вилла, собственная часовня и никакого соседа с перфоратором за стеной.

Но у островной жизни есть нюансы.

Электричество здесь вырабатывает генератор. Воду для бытовых нужд собирают дождевую. А вокруг острова довольно мелко: глубина воды составляет около 1,5 метра, поэтому большая яхта прямо к берегу не подойдёт.

Есть и ещё один момент. Попытка продать Санта-Марию уже предпринималась в 2019 году. Тогда за остров просили 17 млн евро, но сделка вызвала споры. Экологи опасались, что новый владелец может превратить тихий остров в дорогой туристический объект или элитный курорт.

Сейчас стартовая цена ниже — 15 млн евро. Окончательная сумма, как обычно в таких сделках, может стать предметом торга.

Так что это не просто покупка красивого кусочка Сицилии. Это остров, где придётся думать не только о закатах, но и о генераторе, дождевой воде, лодке и том, что скажут защитники природы.

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