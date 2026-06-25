Спутник NASA увидел гигантское цунами из космоса. И учёные удивились

После мощного землетрясения магнитудой 8,8 у берегов Камчатки в июле 2025 года по Тихому океану пошло цунами. В этот момент спутник SWOT оказался в удачном положении и смог рассмотреть его с орбиты в необычайно высоком разрешении.

SWOT — совместная миссия NASA и французского космического агентства CNES. Спутник запустили для изучения воды на Земле: океанов, рек и озёр. Но теперь он помог увидеть, как крупное цунами движется через океан.

Учёные ожидали более простую картину. Вместо этого спутник зафиксировал сложное поведение волн: они не просто шли одной линией, а рассеивались, взаимодействовали друг с другом и оставляли за собой дополнительные волны.

Это важно, потому что крупные цунами долго считались почти “недисперсными”. Проще говоря, предполагалось, что такая волна сохраняет форму на огромных расстояниях. Но новые данные показали: даже гигантское цунами может вести себя сложнее, чем думали раньше.

Исследователи сравнили спутниковые данные с компьютерными моделями и выяснили, что модели, учитывающие такое сложное поведение волн, лучше совпадают с реальными измерениями. Это может помочь точнее прогнозировать, как цунами подойдёт к берегу.

Наблюдения также подсказали учёным, что разрыв земной коры при землетрясении был длиннее, чем считали сначала. По новым оценкам, он мог растянуться примерно на 400 километров, а не на 300.

Раньше учёные видели цунами в основном по данным океанских буёв: это как смотреть на огромный океан через несколько точек. Спутник дал гораздо более широкую картину — как будто кто-то внезапно включил свет над Тихим океаном.

Теперь специалисты надеются, что такие спутниковые наблюдения однажды смогут помогать системам раннего предупреждения. Цунами всё равно останутся опасными, но чем лучше их видно, тем больше шансов вовремя понять, куда и как идёт волна.