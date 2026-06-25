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После кокаинового чая — маки. Привертс снова троллит власти и судьбу (видео)

Редакция PRESS 25 июня, 2026 21:56

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Один из самых известных бывших наркокурьеров Латвии Роланд Привертс вновь напомнил о себе. В соцсетях он опубликовал видео с маками, выросшими в его саду, и связал находку со своим недавним уголовным делом.

Привертс показал цветок и заявил: «Я оказался перед дилеммой - что мне делать? За пакетик чая я получил год тюрьмы, а теперь - маки в моём саду. Если я оставлю их в саду, меня снова приговорят к тюрьме. Если сорву и поставлю в вазу, тоже возбудят уголовное дело. Что мне делать?»

Ранее Привертса неоднократно судили за преступления, связанные с наркотиками. В 2000 году Верховный суд приговорил его к шести годам лишения свободы за попытку ввезти в Латвию почти два килограмма кокаина. В 2009 году в Финляндии он получил восемь лет тюрьмы за контрабанду кокаина из Южной Америки в Финляндию, Эстонию и Латвию.

Последнее дело было связано с посылкой чая из листьев коки. За неё Привертсу назначили один год лишения свободы и пробационный надзор.

Подписчики быстро подхватили шутку. Один из комментаторов написал, что теперь наркотики сами находят Привертса: повернётся в одну сторону - кокаин, в другую - опиаты. Другие советовали не трогать растения, пересадить их, подарить кому-нибудь, отнести в Сейм или испечь маковый хлеб.

Часть пользователей указала, что на видео, вероятнее всего, обычный полевой мак, а не снотворный. «Это не те», - написала одна из комментаторов. Другая добавила: «Тебя обманули - это не снотворный мак, а обычный полевой мак».

Нашлись и те, кто напомнил Привертсу о его прошлом. «Закон есть закон», - написал один из пользователей. Другие отметили, что контрабанда наркотиков не является безобидным приключением и может разрушать жизни людей.

 

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