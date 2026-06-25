Доведёт ли дефицит бензина Россию до транспортного кризиса?

Проблемы с поставками затронули 78 регионов России, в 29 из них власти ввели официальные ограничения. На отдельных АЗС в Тверской, Владимирской, Тамбовской, Саратовской областях, Татарстане и Удмуртии действуют лимиты на продажу бензина и запрет на заправку канистр.

Самая тяжёлая ситуация сложилась в аннексированном Россией Крыму. Там продажу бензина частным лицам и коммерческим организациям прекратили полностью. Топливо на нелегальном рынке предлагают по цене до 200 рублей за литр.

Нехватка бензина уже ударила по общественному транспорту. В Чите городской автобус не смог выйти в первый рейс. В Ульяновском районе Калужской области отменили пригородные маршруты. В Ростовской и Тульской областях перевозчики предупредили о сокращении рейсов.

Владимир Путин 23 июня заявил, что Киев «пытается создать проблемы с обеспечением энергоресурсами, повлиять на туристический сезон». По его словам, удары не изменят ситуацию на фронте.

Военный эксперт Руслан Левиев отметил, что во время атаки на Москву более 90% украинских дронов были сбиты, однако пять аппаратов достигли целей.

«Качество ПВО проверяется не тем, сколько они сбили, а тем, сколько долетело. Долетело много», - так автор Telegram-канала «На Zzzzzападном фронте без перемен» Иван Филиппов пересказал позицию российских провоенных блогеров.

Украинский военный эксперт Анатолий Храпчинский считает, что Россия столкнулась с нехваткой средств перехвата.

«Россия оказалась в ловушке той самой "математики войны", которую сама пыталась навязать», - заявил он.

По словам экспертов, массовые атаки способны перегружать российскую ПВО, а перебои с бензином могут затронуть транспорт, поставки товаров и снабжение армии.