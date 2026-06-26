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Вот это поворот: Сигулда оплатит соревнования с участием россиян и белорусов

© LETA 26 июня, 2026 13:11

Новости Латвии 0 комментариев

В дальнейшем самоуправление Сигулдского края будет предоставлять софинансирование спортсменам для участия в соревнованиях, в которых выступают представители России и Белоруссии. Такое решение в четверг поддержали 12 депутатов правящей коалиции Сигулдской думы.

Против проголосовали пять депутатов от партии Сигулдского края, еще два депутата от «Нового Единства» воздержались. Обе политические силы сейчас находятся в оппозиции.

Председатель думы Линардс Кумскис (LZS) пояснил, что предложение отменить принятое в 2022 году после российского вторжения в Украину решение, запрещавшее выделять муниципальное софинансирование для участия в спортивных, культурных, образовательных и других мероприятиях с участием или поддержкой России и Белоруссии, связано с изменением позиции Международного олимпийского комитета (МОК).

По его словам, Исполком МОК больше не рекомендует ограничивать участие белорусских спортсменов и команд в международных соревнованиях.

Кроме того, в проекте решения отмечается, что Латвийский олимпийский комитет (LOK) также разработал рекомендации, не запрещающие латвийским спортсменам участвовать в соревнованиях, где выступают представители Белоруссии под государственной символикой, а российские спортсмены — в нейтральном статусе.

При этом Кумскис подчеркнул, что «самоуправление решительно и глубоко осуждает российское вторжение в Украину», однако призвал депутатов отменить запрет на софинансирование участия спортсменов края в подобных соревнованиях.

Представители оппозиции, в свою очередь, заявили, что сейчас нет никаких оснований ослаблять ограничения и забывать о продолжающейся войне. По их мнению, нет причин становиться более мягкими или снисходительными.

Депутат Лига Саусиня (Национальное объединение), которая в 2022 году занимала пост председателя Сигулдской думы, призналась, что испытывает двойственные чувства. Однако, по ее словам, ситуация изменилась, поэтому она призвала отменить запрет и доверить решение об участии спортсменов в соревнованиях с участием россиян и белорусов профильным спортивным федерациям.

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