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Основатель Aventus Group Андреюс Трофимовас получил две международные награды в сфере FinTech

Реклама Редакция PRESS 26 июня, 2026 11:46

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Основатель и генеральный директор Aventus Group Андреюс Трофимовас удостоен двух престижных международных наград от International Investor Magazine. В 2026 году он был признан FinTech CEO of the Year – Europe 2026, а возглавляемая им компания получила звание Most Innovative Credit Provider – Europe 2026.

Как отметил Трофимовас, главная задача Aventus Group заключается в расширении доступа к финансовым услугам с помощью современных технологий и развитии финансовой инклюзии как на развитых, так и на развивающихся рынках. По его словам, полученные награды являются признанием работы всей международной команды компании.

По данным Aventus Group, в 2025 году объем выданных группой кредитов превысил 1,3 млрд евро. Компания продолжает демонстрировать устойчивый рост благодаря использованию современных технологий, систем управления рисками и аналитики данных.

Одним из ключевых направлений развития остаются инвестиции в собственные IT-решения. Компания совершенствует цифровые платформы и внедряет новые инструменты анализа данных, что позволяет ускорять процесс принятия кредитных решений при сохранении высокого уровня контроля рисков.

По словам Андреюса Трофимоваса, устойчивое развитие бизнеса связано не только с финансовыми показателями, но и с созданием возможностей для людей, которые имеют ограниченный доступ к традиционным банковским услугам. Компания стремится расширять доступ к финансовым продуктам и способствовать вовлечению большего числа людей в экономическую деятельность.

О компании

Aventus Group была основана в 2009 году в странах Балтии. Сегодня группа работает более чем в 20 странах Европы, Азии, Африки и Америки, предоставляя цифровые кредитные решения и другие финансовые услуги.

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