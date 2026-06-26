Впереди смертельно опасная жара: больница предупреждает жителей

Каждое лето в Центр неотложной медицины PSKUS поступают десятки пациентов, состояние которых значительно ухудшилось из-за жары. Наиболее частыми причинами обращения становятся перегрев, обезвоживание и обострение хронических заболеваний.

В больнице отмечают, что высокая температура воздуха создает дополнительную нагрузку на организм. Особенно осторожными должны быть дети, пожилые люди, беременные женщины и пациенты с хроническими заболеваниями. Жара может не только вызвать перегрев и обезвоживание, но и серьезно усугубить заболевания сердца и сосудов, легких, почек и другие хронические болезни.

Заместитель руководителя Центра неотложной медицины PSKUS Виестурс Спалис подчеркнул, что чаще всего в больницу попадают пациенты, у которых жара вызвала серьезное ухудшение здоровья. По его словам, обезвоживание и повышенная нагрузка на организм могут привести к обострению сердечно-сосудистых заболеваний, скачкам артериального давления, нарушениям сердечного ритма и другим осложнениям. Поэтому людям с хроническими заболеваниями особенно важно пить достаточно жидкости, не находиться долго под прямыми солнечными лучами и избегать физических нагрузок в самые жаркие часы.

В больнице напоминают, что одним из самых эффективных способов снизить риск перегрева является регулярное употребление жидкости в течение всего дня. Также рекомендуется избегать пребывания на солнце с 11:00 до 17:00, носить легкую светлую одежду и головной убор, а тяжелую физическую работу и занятия спортом переносить на утренние или вечерние часы.

Особое внимание следует уделять людям, которые сами могут не заметить признаков перегрева или не способны себе помочь. В жаркую погоду рекомендуется регулярно связываться с пожилыми родственниками и соседями, чтобы убедиться, что они пьют достаточно воды и находятся в прохладном помещении.

В PSKUS также подчеркивают, что ни в коем случае нельзя оставлять детей, пожилых людей или домашних животных в припаркованном автомобиле даже на несколько минут, поскольку температура в салоне очень быстро может достичь опасного для жизни уровня.

О перегреве могут свидетельствовать сильная головная боль, головокружение, выраженная слабость, тошнота, учащенное сердцебиение, спутанность сознания или его потеря. При появлении таких симптомов необходимо немедленно перейти в тень или прохладное помещение, выпить воды, а если состояние не улучшается или быстро ухудшается — вызвать скорую помощь по телефону 113.

В больнице также напоминают, что людям, постоянно принимающим лекарства для лечения хронических заболеваний, не следует самостоятельно изменять или прекращать назначенную врачом терапию из-за жары. Если возникают сомнения по поводу приема препаратов или самочувствие заметно ухудшается, необходимо проконсультироваться с семейным врачом или лечащим специалистом.