«Сильная страна не боится языков»: внучка Паулса — с неожиданным заявлением

-Демократия - это не только право слова. Это также мужество позволять другим говорить.

Латвия должна знать и уважать латышский язык. Это язык нашей страны, основа нашей самобытности и ценность, которую нужно беречь.

Но меня беспокоит другой вопрос.

Можно ли запретить использование родного языка в демократической стране и Евросоюза? Язык сам по себе не представляет угрозы. Это средство, с помощью которого люди думают, творят, любят, скорбят и общаются.

История не раз доказывает, что когда государство начинает определять, какие языки, книги, театры или культурные выражения приемлемы, а какие нет, мы отходим от свободы, а не ближе к ней.

Сильная страна не боится языков. Это вдохновляет людей выбирать язык с гордостью, а не с страхом.

Хочу жить в Латвии, где латышский язык силен, не потому что другим запрещено, а потому что мы сами его уважаем, воспитываем и выбираем. На мой взгляд, так устроена сильная демократия.

Комментаторы оживились. Мнения разные до противоположных.

-Во время школы мне даже хлеб не продавали в магазине, потому что я просил его на "собачьем" на латышском. Вот почему теперь этот язык оккупантов и агрессоров не должен существовать в Латвии. Вовсе нет и ни в каком контексте!

Есть и такое мнение:

-Ну очень правильно сказано. Только нация может строить свою культуру развиваясь, стремившись вверх!!! В талантах и школах! Не запрещая другие языки и культуру. Не принижать другого человека становится более ценным!

От редакции:

...Господа-читатели, лайки ставить умеем?

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