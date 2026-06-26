Детям хотят передвинуть лето: в Европе спорят, не пора ли менять школьные каникулы из-за жары

Обычно в таких разговорах быстро появляется Европа. Мол, в других странах дети летом тоже учатся, учебный год устроен иначе, каникулы короче, нагрузку можно распределить умнее. Звучит строго, рационально и почти неизбежно.

Тем временем в самой Европе всё чаще обсуждают уже другой вопрос: а не пора ли, наоборот, передвинуть школу подальше от самой жары?

В Британии на фоне жаркой погоды родители, учителя и читатели спорят, что делать со школами, если классы превращаются в теплицы. Одни говорят, что закрывать школы нельзя, потому что работающим родителям потом некуда деть детей. Другие отвечают, что ребёнок в душном классе всё равно не учится, а просто сидит и ждёт, когда это закончится.

Но дальше спор стал интереснее. Некоторые предлагают не просто разрешить детям ходить без пиджаков, открывать окна и ставить вентиляторы. Речь уже о школьном календаре.

Идея простая: если самые жаркие недели всё чаще приходятся на конец учебного года, может быть, летние каникулы стоит начинать раньше. Например, заканчивать занятия в конце мая, а недостающие дни распределять по другим частям года.

То есть пока одни взрослые думают, как бы забрать у детей кусочек лета, другие уже прикидывают, как бы спасти детей от лета.

Старые школьные здания далеко не всегда рассчитаны на новую жару. Кондиционеры есть не везде, классы бывают переполнены, а свежий воздух в июньский зной иногда существует только в воспоминаниях. В таких условиях школьная форма и плотное расписание внезапно начинают выглядеть не как дисциплина, а как небольшой эксперимент на выносливость.

Самое смешное, что дети в этом споре почти ничего не решают. За них спорят взрослые, министерства, родители, эксперты и комментаторы. Одни считают, что каникулы слишком длинные. Другие уже боятся, что учебный год слишком горячий.

А лето тем временем просто приходит. И, похоже, всё меньше интересуется школьным расписанием.