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В Латвии разместят дополнительные системы противовоздушной обороны

© LETA 26 июня, 2026 10:03

Новости Латвии 0 комментариев

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В ближайшее время в Латвии будут размещены дополнительные системы противовоздушной обороны, сообщил журналистам после заседания Военного совета министр обороны Райвис Мелнис.

Министерство обороны продолжает укреплять систему защиты воздушного пространства, развивая сеть радиолокационного наблюдения и средств перехвата на восточной границе страны, пояснил министр.

По его словам, реализацию этих планов осложняют длительные процедуры закупок, однако решение найдено.

"В ближайшее время мы разместим дополнительные системы. Необходимы не только дроны и радары, но и их интеграция в единую систему, а также подготовка военнослужащих. Здесь следует поблагодарить наших украинских партнеров за поддержку и опыт", - отметил Мелнис.

Он также сообщил, что следующим этапом станет более системная работа по созданию Балтийской линии обороны. Основными задачами остаются обеспечение необходимыми земельными участками и размещение инженерных заграждений.

Национальные вооруженные силы (НВС) проинформировали Военный совет о ходе третьего этапа реализации проекта, сообщил Мелнис на пресс-конференции, добавив, что после уточнения потребностей союзников планируется приступить к следующим работам, включая создание противотанковых рвов и установку препятствий.

Командующий НВС Каспар Пуданс сообщил, что совет был ознакомлен с текущим уровнем боеготовности вооруженных сил и предложениями по его дальнейшему повышению с учетом существующих угроз и возможных сценариев развития ситуации.

После заседания Военного совета состоялась встреча с руководителями самоуправлений восточного приграничья, а также Смилтенского, Валмиерского, Гулбенского и Мадонского краев. По словам Пуданса, сотрудничество НВС с самоуправлениями заметно улучшилось благодаря совместным учениям и регулярному обмену информацией.

Мелнис подчеркнул, что в дальнейшем к этому диалогу следует активнее привлекать учреждения системы внутренних дел и Центр управления кризисами.

Как сообщалось, создание инфраструктуры контрмобильности является частью проекта Балтийской линии обороны, о реализации которого страны Балтии и Польша договорились в январе 2024 года. С марта того же года НВС ведут работы по военному укреплению восточной границы Латвии.

В 2024 году на укрепление восточной границы было выделено 45 млн евро, в 2025 году - 55 млн евро.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину на территории Латвии упали семь беспилотных летательных аппаратов, еще один дрон был нейтрализован истребителями НАТО.

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