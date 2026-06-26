Испанские пляжи начали закрывать из-за бактерий: море больше не выглядит таким безобидным

А потом появляется красный флаг.

На испанском побережье в этом сезоне снова всплыли неприятные истории с закрытием пляжей и запретами на купание. В районе Малаги и Торремолиноса участки пляжей уже закрывали после обнаружения E. coli. Причина была совсем не курортная: повреждённые канализационные трубы, загрязнение воды и санитарные анализы, которые сказали отдыхающим короткое «нет».

С пляжами так всегда особенно обидно. Вода может блестеть, солнце может светить идеально, море может выглядеть как открытка. Но если лаборатория нашла бактерии, купальник остаётся сухим.

И тут в летнюю историю входит ещё одно слово: Vibrio.

Звучит почти красиво, но знакомиться с ним в отпуске не хочется. Это не одна бактерия, а целая группа бактерий, которые живут в морской и солоноватой прибрежной воде. Они особенно любят тепло, мелководье, устья рек и места, где морская вода смешивается с пресной.

Поэтому о Vibrio всё чаще говорят именно летом. Чем теплее море, тем уютнее становится не только туристам.

Самый пугающий представитель этой компании — Vibrio vulnificus. В прессе его часто называют «плотоядной бактерией». Название страшное, почти киношное. Но бактерия не плавает у берега в поисках людей и не набрасывается на отдыхающих.

Объяснение другое. В редких тяжёлых случаях инфекция может попасть в организм через открытую ранку и вызвать некротизирующее воспаление: ткани вокруг раны начинают быстро отмирать. Вот из-за этого эффекта и появилось прозвище «плотоядная».

Есть и второй путь, куда менее драматичный на вид, но тоже опасный: сырые или плохо приготовленные морепродукты, особенно устрицы. На тарелке всё может выглядеть дорого, свежо и очень по-летнему. А дальше организм уже сам решает, насколько романтичным был ужин.

Для большинства людей обычное купание не заканчивается больницей. Но есть важные исключения: открытые раны, свежие порезы, ослабленный иммунитет, болезни печени, диабет. В таких случаях тёплая морская вода уже не просто приятная декорация, а среда, к которой лучше относиться осторожно.

Испанские пляжи сейчас не надо представлять как место паники. Но привычная картинка меняется. Раньше турист смотрел на погоду, температуру воды и свободные места у моря. Теперь всё чаще приходится смотреть ещё и на санитарные предупреждения.

Пляж может быть красивым. Море может быть спокойным. Солнце может обещать идеальный день.

А где-то рядом уже висит табличка, которая портит отпуск быстрее, чем потерянный чемодан: купаться сегодня нельзя.