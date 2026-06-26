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Глава латвийской неотложки: почему рижанам приходится слишком долго ждать медпомощь?

Редакция PRESS 26 июня, 2026 12:42

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Рига остается одним из самых сложных городов для службы скорой медицинской помощи, поскольку бригады регулярно застревают в больницах, что снижает способность службы оперативно реагировать на вызовы. Об этом рассказала директор службы скорой медицинской помощи Лиене Ципуле в программе TV24 "#DrApinis", сообщает nra.lv..

Она подчеркнула, что проблема не нова и решается уже много лет, но существенных улучшений достигнуто не было. Более того, в современной обстановке в сфере безопасности речь идет уже не только о более длительном времени прибытия пациентов, но и о готовности страны к чрезвычайным ситуациям.

Ципуле объяснила, что перегрузка Центра неотложной медицинской помощи в больнице имени Страдиня уже много лет создает проблемы для всего города Риги. Пока бригады ожидают перевода пациентов в больницу, они недоступны для других вызовов.

«Самое главное, что наши бригады, которые в данный момент должны оказывать экстренную помощь в других районах Риги, застряли», — отметила глава неотложки.

Она признала, что службе приходится ежедневно обрабатывать большое количество звонков — некоторые пациенты могут подождать или связаться со своим семейным врачом , но другим помощь нужна немедленно. Поэтому наличие бригад имеет критически важное значение.

По словам Ципуле, обеспечение оперативности реагирования в Риге является самой большой проблемой. Ситуацию усугубляет тот факт, что бригады, как правило, долгое время остаются на территории больницы, а не в местах дислокации.

Она привела в пример тот факт, что бригады, дислоцированные в Пардаугаве, иногда могут одновременно находиться на территории больницы имени Страдиня. В таких случаях на вызов приходится ехать бригадам из гораздо более отдаленных районов или даже из-за пределов Риги, что неизбежно увеличивает время прибытия.

Глава NMPD подчеркнула, что эта проблема не возникает внезапно и не носит эпизодический характер. По ее словам, пробки возле больницы происходят регулярно и требуют системного решения.

Однако в последние годы эта проблема приобрела еще большее значение. Ципуле сказала, что после посещения Украины и ознакомления с работой медиков в условиях войны она еще больше осознала риски, связанные с концентрацией большого количества машин скорой помощи в одном месте.

По ее мнению, скопление бригад возле одной больницы может стать серьезной проблемой безопасности даже в случае гибридной угрозы или военного кризиса.

Ципуле также обеспокоена сценариями, при которых одновременно происходит крупномасштабная катастрофа — например, авиакатастрофа или дорожно-транспортное происшествие с большим количеством жертв. В такой ситуации необходимо будет быстро мобилизовать большое количество бригад, но неясно, как быстро их можно будет вывести с территории больницы.

«Это уже не просто история о неудобствах или нескольких лишних минутах по пути к пациенту», — подчеркнула Ципуле.

Она отметила, что готовность страны к кризисам не может основываться исключительно на планах и учениях. Ежедневная система должна функционировать достаточно эффективно, чтобы обеспечить наличие ресурсов для немедленного реагирования в чрезвычайных ситуациях.

«Мы должны организовывать свою повседневную жизнь таким образом, чтобы был запас на случай непредвиденных обстоятельств, например, если беспилотник пролетит аж до Риги», — сказала глава NMPD.

По ее мнению, этот аспект в настоящее время является одним из важнейших вопросов в функционировании системы оказания неотложной медицинской помощи.

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