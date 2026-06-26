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Сильно пьяны, без прав, вызвали ДТП: «урожай» полиции в первый рабочий день

© LETA 26 июня, 2026 09:50

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В первый рабочий день после прошедших праздничных выходных Государственная полиция остановила девять водителей транспортных средств, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, свидетельствует обобщенная Госполицией статистика.

Семеро задержанных водителей были сильно пьяны, сели за руль без прав или стали виновниками аварии. Двое нарушителей привлечены к административной ответственности, что означает, что концентрация алкоголя в их организме не превышала 1,5 промилле.

В рамках двух начатых уголовных процессов у пьяных водителей были конфискованы транспортные средства, а в семи случаях с них будет взыскана денежная сумма, которая может достичь стоимости использованного в момент фиксации правонарушения транспортного средства.

Как сообщалось, за пять праздничных выходных дней полиция задержала на дорогах Латвии 81 водителя в состоянии алкогольного опьянения, в том числе в 53 случаях были начаты уголовные процессы, что в основном означает, что водители были сильно пьяны.

В этом году за два официальных праздничных дня - Лиго и Янов день - полиция задержала на дорогах Латвии 39 водителей в состоянии алкогольного опьянения, тогда как в прошлом году за два праздничных дня было задержано всего 23 пьяных водителя, а в 2024 году - 36, свидетельствуют данные из архива агентства ЛЕТА.

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