Скала рухнула у пляжа: курортная открытка во Франции за секунды стала смертельной ловушкой

Но иногда самая красивая часть пейзажа оказывается самой опасной.

Вечером у маяка в Биаррице, рядом с пляжем Miramar, в море обрушился большой участок скалы. По данным французских СМИ, это произошло около 20:20. Внизу, у подножия скалы, в этот момент находились трое дайверов.

FLASH | Le corps d'une femme a été retrouvé après l'effondrement d'une falaise près de la plage du Miramar à Biarritz. Une seconde personne est toujours portée disparue. pic.twitter.com/pez2KzStF1 — Cerfia (@CerfiaFR) June 25, 2026

Один человек смог выбраться живым. Тело женщины позже нашли спасатели. Ещё одного мужчину продолжали искать.

Свидетели рассказывали, что сначала услышали глухой мощный звук, похожий на гром. А потом увидели, как часть скалы просто падает в море. Там, где минуту назад был привычный береговой пейзаж, осталась огромная рана в камне.

Самое страшное в таких историях то, что опасность почти не выглядит как опасность. Это не шторм, не огромная волна, не чёрное небо и не табличка с очевидным предупреждением. Скала стоит годами. Люди проходят мимо, фотографируются, спускаются к воде, плавают, ныряют, считают её частью красивого вида.

А потом вид внезапно начинает двигаться.

После обрушения власти закрыли доступ к зоне, запретили купание и движение лодок в радиусе 300 метров от подножия скалы. Это не перестраховка для красивой формальности. После первого обвала никто не может гарантировать, что рядом не рухнет что-то ещё.

Биарриц знает, как привлекать туристов. Атлантический берег, волны, пляжи, скалы и знаменитый маяк давно работают как готовая открытка. Но эта трагедия напомнила, что курортная открытка тоже может иметь обратную сторону.

Особенно летом, когда людей у воды больше, жара подталкивает к морю, а красивые места кажутся безопасными просто потому, что они красивые.

Мы привыкли бояться в море акул, медуз, течений и глубины. Но иногда опасность приходит не из воды.

Она падает сверху.