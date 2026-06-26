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Скала рухнула у пляжа: курортная открытка во Франции за секунды стала смертельной ловушкой

Редакция PRESS 26 июня, 2026 11:23

Всюду жизнь 0 комментариев

 Биарриц обычно выглядит так, как должен выглядеть красивый курорт: океан, скалы, пляжи, маяк, серферы, летний воздух и фотографии, на которых всё кажется почти слишком идеальным.

Но иногда самая красивая часть пейзажа оказывается самой опасной.

Вечером у маяка в Биаррице, рядом с пляжем Miramar, в море обрушился большой участок скалы. По данным французских СМИ, это произошло около 20:20. Внизу, у подножия скалы, в этот момент находились трое дайверов.

 

Один человек смог выбраться живым. Тело женщины позже нашли спасатели. Ещё одного мужчину продолжали искать.

Свидетели рассказывали, что сначала услышали глухой мощный звук, похожий на гром. А потом увидели, как часть скалы просто падает в море. Там, где минуту назад был привычный береговой пейзаж, осталась огромная рана в камне.

Самое страшное в таких историях то, что опасность почти не выглядит как опасность. Это не шторм, не огромная волна, не чёрное небо и не табличка с очевидным предупреждением. Скала стоит годами. Люди проходят мимо, фотографируются, спускаются к воде, плавают, ныряют, считают её частью красивого вида.

А потом вид внезапно начинает двигаться.

После обрушения власти закрыли доступ к зоне, запретили купание и движение лодок в радиусе 300 метров от подножия скалы. Это не перестраховка для красивой формальности. После первого обвала никто не может гарантировать, что рядом не рухнет что-то ещё.

Биарриц знает, как привлекать туристов. Атлантический берег, волны, пляжи, скалы и знаменитый маяк давно работают как готовая открытка. Но эта трагедия напомнила, что курортная открытка тоже может иметь обратную сторону.

Особенно летом, когда людей у воды больше, жара подталкивает к морю, а красивые места кажутся безопасными просто потому, что они красивые.

Мы привыкли бояться в море акул, медуз, течений и глубины. Но иногда опасность приходит не из воды.

Она падает сверху.

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