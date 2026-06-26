За счет наших пенсий: в госкомпанию вложили миллионы из пенсионных уровней

В ходе IPO инвесторы из стран Балтии приобрели 3 944 893 акции на общую сумму 6,19 млн евро.

Всего в размещении принял участие 1981 инвестор, в том числе 1966 частных и 15 институциональных, включая пенсионные фонды под управлением "INVL", "SEB", "Swedbank" и "Luminor". Институциональным инвесторам было распределено 53% размещенных акций, частным - 47%.

Среди частных инвесторов около 63% были из Латвии, остальные 37% - из Эстонии и Литвы.

После IPO государство сохранит 89% акций и голосов в "LAU Infra grupa", обеспечив контроль над стратегически важным инфраструктурным предприятием и одновременно расширив круг его акционеров, отмечают в министерстве.

Расчеты с инвесторами планируется завершить 30 июня, а торги акциями "LAU Infra grupa" в Официальном списке "Nasdaq Riga" начнутся 3 июля.

Исходя из текущих финансовых прогнозов на 2026 и 2027 годы, компания рассчитывает обеспечить инвесторам среднюю дивидендную доходность на уровне 7% годовых в течение ближайших двух лет.

В "LAU Infra grupa" подчеркнули, что одним из важнейших итогов IPO стало участие ведущих пенсионных фондов стран Балтии. На их долю приходится 74% активов второго пенсионного уровня и 88% активов третьего пенсионного уровня Латвии. По мнению компании, это свидетельствует о высоком доверии профессиональных инвесторов к ее перспективам.

Председатель правления "LAU Infra grupa" Вилнис Витковскис заявил, что компания удовлетворена интересом инвесторов к размещению. "Особенно важно участие балтийских пенсионных фондов, которое подтверждает доверие профессиональных инвесторов к нашей бизнес-модели, финансовым результатам и долгосрочному потенциалу развития. Первое IPO государственной компании в Латвии - значимое событие не только для нас, но и для всего латвийского рынка капитала", - отметил он.

Госсекретарь Министерства сообщения Андулис Жидков отметил, что первое IPO государственной компании стало важной вехой в управлении государственными предприятиями. "Впервые акции государственной компании стали доступны широкому кругу инвесторов, и высокий интерес к размещению подтверждает доверие к деятельности и корпоративному управлению компании. При этом государство сохраняет контрольный пакет акций и контроль над стратегически важным инфраструктурным предприятием", - подчеркнул Жидков.

Как сообщалось, IPO "LAU Infra grupa" проходило с 10 по 19 июня. Цена одной акции составила 1,57 евро, всего инвесторам была предложена 6 400 421 акция.

В первом квартале 2026 года оборот компании составил 17,316 млн евро, что на 1,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а прибыль сократилась в несколько раз - до 94 567 евро.

По итогам 2025 года оборот "LAU Infra grupa" вырос на 2,5% и достиг 97,114 млн евро, а прибыль увеличилась на 6,5% - до 7,392 млн евро.

Осенью прошлого года правительство поддержало решение сохранить государственное участие в компании на уровне не менее 75,01%, а до 24,99% акций разместить на бирже. Таким образом, "LAU Infra grupa" стала первым государственным предприятием Латвии, акции которого были частично размещены на фондовом рынке посредством IPO.

"LAU Infra grupa" обслуживает более 20 тыс. километров государственных автомобильных дорог, реализует строительные проекты и развивает инфраструктуру, имеющую важное значение для государственной безопасности и мобильности, а также участвует в реализации инфраструктурных проектов государственного значения.