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Доступность

Сканировали QR-код? Ваши банковские данные могут оказаться у мошенников

Редакция PRESS 26 июня, 2026 14:12

ЧП и криминал 0 комментариев

Компания Bite Latvija предупреждает о быстром распространении в Европе новой схемы мошенничества с использованием поддельных QR-кодов, известной как quishing.

Во время такой атаки человека перенаправляют на фальшивый сайт, где предлагают ввести данные банковской карты или другую конфиденциальную информацию. Особенно часто жертвами становятся туристы в период летних отпусков.

По данным платформы Microsoft Threat Intelligence, за первые месяцы этого года число подобных мошенничеств выросло примерно на 146%. Только в Великобритании за год было зарегистрировано не менее 784 таких случаев, а общий ущерб превысил 4,1 млн евро. Злоумышленники наклеивают поддельные QR-коды поверх настоящих на парковочных автоматах, в ресторанах, гостиницах и других общественных местах, перенаправляя пользователей на мошеннические сайты.

«Люди практически автоматически доверяют QR-кодам, считая их простыми и безопасными, и именно этим пользуются мошенники. В Латвии QR-коды становятся все популярнее — их используют рестораны и различные поставщики услуг, что повышает риски в будущем. В других странах Европы эта схема уже активно работает, особенно в сезон отпусков, когда люди спешат, чаще оплачивают услуги и билеты по QR-кодам, подключаются к общественным сетям Wi-Fi или активируют eSIM. Поэтому мы особенно призываем к осторожности тех, кто этим летом отправляется в путешествие», — отмечают эксперты Bite.

Компания советует внимательно проверять QR-коды перед сканированием как в Латвии, так и за рубежом, а при подозрении на мошенничество обращаться в CERT.LV.

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