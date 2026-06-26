Разнос от Домбравы: глава центра для беженцев «Муцениеки» лишилась должности

Вскоре после вступления в должность Домбрава в социальных сетях выразил недовольство работой Аллики, поэтому поручил оценить ее ответственность за "систематические нарушения".

На этой неделе в Министерстве внутренних дел агентству ЛЕТА сообщили, что министр проинформировал начальника УДГМ Майру Розе о констатированных в центре "Муцениеки" нарушениях и обсудил необходимые дальнейшие действия. Министр также высказал свою оценку организации работы в центре и работы ответственных должностных лиц.

Домбрава считает, что руководитель отдела УДГМ по размещению соискателей убежища не соответствует занимаемой должности. Как подчеркнули в министерстве, решение о дальнейших действиях и кадровых вопросах принимает само управление.

В УДГМ агентство ЛЕТА выяснило, что управление получило информацию о возможных нарушениях в организации работы и других нарушениях в центре "Муцениеки". Управление начало углубленную проверку, чтобы объективно оценить все полученные сигналы.

С 29 июня работу начнет новый руководитель центра "Муцениеки", который будет также исполнять обязанности руководителя отдела по размещению соискателей убежища. Имя нового руководителя пока не разглашается, а Аллика продолжит работу в управлении на другой должности.

Домбрава ранее заявлял, что перед праздниками в центре "Муцениеки" дважды возникали беспорядки и пришлось привлекать спецподразделение Государственной полиции, чтобы остановить эскалацию взаимных конфликтов.

Домбрава ожидает, что руководство УДГМ сможет продемонстрировать достаточный прогресс в возвращении нелегальных иммигрантов, которые, обманывая учреждения, получили статус соискателей убежища.

Ранее в интервью Латвийскому радио Аллика заявила, что ситуация в центре "Муцениеки" сложная только потому, что он переполнен, однако, по ее словам, информация о рисках для безопасности сотрудников или о серьезных инцидентах не поступала.

Комментируя недавние заявления министра внутренних дел в СМИ о том, что беженцы в центре свободно передвигаются с ножами, Аллика пояснила, что им выдают бытовые предметы, в том числе ножи для приготовления пищи. Охранник не констатировал, чтобы люди выносили эти ножи наружу и кому-то угрожали. Также не поступало жалоб на риски для сотрудников, нападений на сотрудников тоже не было.

Также сообщалось, что в этом месяце после посещения центра по размещению соискателей убежища в Муцениеки министр внутренних дел заявил, что в Латвии "мнимые соискатели убежища" "насмехаются" над европейским гуманизмом, а Государственная пограничная охрана и УДГМ принимают недостаточные меры для устранения проблемы.

В эфире Латвийского телевидения Домбрава высказался, что решение - это просто возвращать таких мигрантов в страны въезда в тех случаях, когда они установлены. "Меня действительно не интересуют всякие европейские нормы, - заявил Домбрава, - пусть Европа скандалит и кричит".

Общество "Хочу помочь беженцам" отметило, что такими высказываниями министр демонстрирует непонимание норм правовых актов Европейского союза (ЕС) и других обязательств, которые Латвия должна соблюдать как страна-участница ЕС.

