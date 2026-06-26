Газ снова в цене: потребление в Латвии выросло почти на треть

За пять месяцев 2026 года в Латвии было потреблено 5,984 тераватт-часа (ТВт·ч) природного газа, тогда как за соответствующий период прошлого года - 4,685 ТВт·ч.

В том числе в мае этого года в Латвии было потреблено 294 927 мегаватт-часов (МВт·ч) природного газа, что на 14,6% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

В январе этого года в Латвии было потреблено 2,344 ТВт·ч природного газа, что на 98,2% больше, чем в соответствующем месяце прошлого года. Объем потребленного в Латвии природного газа в январе этого года был самым большим с 2018 года, с которого доступны соответствующие данные статистического управления. В свою очередь, в феврале в Латвии было потреблено 2,139 ТВт·ч природного газа, что на 29,3% больше, чем в феврале прошлого года, в марте - 708 019 МВт·ч, что на 25,3% меньше, а в апреле - 497 688 МВт·ч, что на 10,3% меньше.

Агентство ЛЕТА уже сообщало, что объем потребленного в Латвии природного газа в 2025 году сократился на 1,5% по сравнению с 2024 годом и составил 8,832 ТВт·ч.