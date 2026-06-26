Хакеры опубликовали похищенные у Latvijas valsts meži данные

По данным учреждения, эта группировка ранее атаковала предприятия и государственные структуры других стран, в том числе государств НАТО и Евросоюза. О ходе расследования проинформированы международные партнёры.

Злоумышленники опубликовали данные, полученные при атаке. Cert.lv анализирует утечку, чтобы выявить возможные дополнительные угрозы. LVM и третьи стороны, которым может грозить опасность, получают предупреждения и рекомендации по срочным и профилактическим мерам.

Киберинцидент в инфраструктуре LVM обнаружили в минувшие выходные. IT-команда компании постепенно восстанавливает внутренние системы. Часть из них уже доступна, позднее планируется возобновить системы для связи с клиентами и партнёрами, а также приложения LVM GEO и Mednis.

После атаки из соображений безопасности были отключены картографические сервисы, приложение Mednis и несколько внутренних систем компании.

Руководитель Cert.lv Байба Кашкина ранее заявляла, что нападение, вероятно, имело коммерческие мотивы. Злоумышленник рассказывал об атаке на хакерском форуме и хвастался полученными «трофеями». LVM обратилась в Государственную полицию.