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Конец Путина в Крыму близок — прогноз американских аналитиков (2)

Редакция PRESS 26 июня, 2026 16:01

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Американские аналитики Марк Тот и отставной полковник армии США Джонатан Свит считают, что Крым может стать решающим направлением войны. В авторской колонке для The Hill они утверждают, что Украина последовательно делает полуостров всё менее пригодным для использования российскими военными.

По оценке авторов, Россия постепенно теряет способность вести затяжную войну. Они указывают на растущие потери, высокие расходы на оборону и усиливающееся давление на экономику. Тот и Свит ссылаются на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, согласно которым российская армия ежемесячно теряет до 35 тысяч военнослужащих.

Основное внимание аналитики уделяют украинским ударам по военной инфраструктуре Крыма. Они напоминают об атаках на аэродром Саки, военно-морскую базу в Севастополе, склады боеприпасов, нефтебазы, системы ПВО и Крымский мост.

По мнению авторов, Украина стремится не столько захватить полуостров силой, сколько изолировать его и нарушить снабжение российских войск. После ударов по объектам Черноморского флота Россия была вынуждена перебросить значительную часть кораблей из Севастополя в Новороссийск.

Тот и Свит также отмечают регулярные атаки на сухопутный коридор, соединяющий Россию с Крымом. Перебои с электричеством и ограничения на продажу топлива они называют дополнительными признаками постепенной изоляции полуострова.

«Конец Путина в Крыму близок. Крым - решающая территория этой войны. Украине даже не нужно его отвоёвывать - ей достаточно лишь сделать его непригодным для использования российскими военными», - пишут аналитики.

Авторы предполагают, что кульминацией борьбы может стать уничтожение Крымского моста. При этом изложенные в статье выводы являются личной оценкой Тота и Свита, а не официальной позицией властей или вооружённых сил США.

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