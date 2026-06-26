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Жара станет смертельно опасной — чего нельзя делать у воды и на солнце

Редакция PRESS 26 июня, 2026 16:12

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LETA

С субботы Латвию накроет сильная волна жары из Западной Европы. По прогнозу синоптиков, температура воздуха поднимется до +30...+36 градусов, ожидаются и тропические ночи. Медики и спасатели предупреждают о росте числа тепловых ударов, обострений хронических заболеваний и несчастных случаев на воде.

С 11 до 16 часов жителям советуют находиться в тени или проветриваемых помещениях, избегать тяжёлой физической работы, занятий спортом на солнце и работ в саду. Воду необходимо пить регулярно, не дожидаясь жажды. Лучше выбирать питьевую или негазированную минеральную воду, отказавшись от алкоголя, сладких и содержащих кофеин напитков.

Особенно тяжело жару переносят младенцы, маленькие дети, пожилые люди, а также пациенты с заболеваниями сердца, сосудов и дыхательных путей. Детей и животных нельзя оставлять в автомобиле даже на несколько минут.

После пребывания на солнце входить в воду следует постепенно. Резкое охлаждение может вызвать нарушения сердечного ритма или судороги. Спасатели запрещают нырять головой в незнакомых местах, купаться в состоянии опьянения и переоценивать свои силы.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, алкоголь был обнаружен в организме 66% утонувших. Взрослым необходимо постоянно следить за детьми у воды. Детям младше 12 лет при нахождении на лодках, катамаранах, гидроциклах и SUP-досках обязателен спасательный жилет.

При слабости, головной боли или тошноте можно звонить по консультативному телефону семейных врачей 66016001. При потере сознания, судорогах, сильной боли в груди, одышке или резком повышении температуры тела следует немедленно звонить по номеру 112.

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