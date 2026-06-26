В Саласпилсе расцветёт День роз — гостей ждут 5000 кустов

Посетители смогут увидеть одну из крупнейших коллекций роз в Латвии, узнать об истории селекции и вкладе латвийских специалистов. В саду растут более 5000 кустов свыше 400 сортов.

Селекция роз в Латвии началась именно здесь в 1965 году. В год 70-летия сада особое внимание уделят 23 сортам парковых роз, выведенным в стране.

В программе предусмотрены экскурсии, мастер-класс по посадке роз, творческие занятия, мастерская исследователей природы и выставка посуды с изображениями роз. Также гости смогут посетить экспозицию природного центра Botania и принять участие в прогулочной игре по розарию.

Значительный вклад в латвийскую селекцию внесла доктор биологических наук Дзидра Риекста. Она создала более 20 сортов парковых роз, приспособленных к местному климату и известных в странах Балтии и других регионах Европы.

Многие сорта получили женские имена, среди них Agnese, Alise, Līga и Zaiga. В 2007 году за вклад в развитие розоводства Дзидра Риекста была награждена орденом Трёх звёзд.