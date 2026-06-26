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Даже всесильный ИИ не заменит этих людей — прогноз Билла Гейтса

Редакция PRESS 26 июня, 2026 16:44

Мир 0 комментариев

Сооснователь Microsoft Билл Гейтс считает, что искусственный интеллект со временем возьмёт на себя значительную часть практической работы, однако некоторые занятия люди сознательно оставят за собой.

Выступая в программе The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Гейтс привёл в пример профессиональный спорт.

«Например, бейсбол. Мы не захотим смотреть, как компьютеры играют в бейсбол», - заявил он.

Гейтс не называл список профессий, которые гарантированно сохранятся в будущем. Его слова о бейсболе были примером сферы, где людям, вероятно, останутся важны живые участники, эмоции, соперничество и непредсказуемость.

При этом общий прогноз миллиардера для рынка труда оказался гораздо жёстче. На вопрос, будут ли люди по-прежнему нужны, он ответил: «Не для большинства вещей».

По словам Гейтса, производство товаров, перевозки и выращивание продовольствия со временем могут стать задачами, которые в значительной степени возьмут на себя автоматизированные системы.

В 2025 году Microsoft Research изучила 200 тысяч обезличенных разговоров пользователей с Bing Copilot и сравнила возможности чат-бота с задачами разных профессий. Наибольшее пересечение обнаружили в работе переводчиков, историков, математиков, корректоров, авторов, технических писателей и журналистов.

Однако исследователи отдельно предупредили, что эти данные нельзя считать прогнозом массового исчезновения профессий.

«Наши данные не показывают, и мы не утверждали, что определённые профессии будут заменены искусственным интеллектом», - заявили авторы исследования.

В Microsoft пояснили, что высокий показатель означает лишь возможность использовать ИИ для выполнения отдельных задач - поиска информации, подготовки текстов, обучения и консультирования. Он не учитывает профессиональный опыт, ответственность, принятие решений и работу с людьми.

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