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Теперь музыку можно попробовать на вкус: на выставке показали леденец, который играет песню через зубы

Редакция PRESS 26 июня, 2026 16:27

Всюду жизнь 0 комментариев

Кажется, технологии окончательно решили, что удивлять людей можно только очень странными способами.

На крупнейшей выставке электроники CES представили леденец, который... проигрывает музыку. Причём не через маленький динамик и не через спрятанные наушники.

Он использует ваши собственные зубы.

Новинка под названием Lollipop Star работает по принципу костной проводимости. Пока человек держит леденец во рту, вибрации проходят через зубы и кости черепа прямо во внутреннее ухо. В результате музыку слышит только тот, кто ест сладость.

Со стороны всё выглядит совершенно обычно. Человек просто сосёт леденец.

А в это время у него в голове может играть любимая песня.

Создатели предлагают покупать специальные леденцы примерно по девять долларов. Каждый связан с определённой музыкальной композицией. Получается необычное сочетание десерта и мини-концерта.

На самой выставке идея моментально попала в список самых странных новинок года. И неудивительно.

За последние годы люди привыкли к умным часам, очкам, кольцам, холодильникам и даже зубным щёткам. Но сладость с собственной музыкальной дорожкой — это уже новый уровень фантазии.

Технология костной проводимости сама по себе не нова. Её давно используют в некоторых наушниках. Но превратить обычный леденец в музыкальный гаджет — до такого, кажется, ещё никто не додумывался.

Конечно, остаётся множество вопросов. Например, что произойдёт раньше — закончится песня или растает леденец? И не начнут ли дети однажды просить родителей купить не просто конфету, а «ещё одну песню».

Но одно можно сказать уже сейчас.

Если раньше музыку можно было слушать, то теперь её, похоже, можно ещё и... рассасывать.

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