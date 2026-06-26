За шпионаж в пользу России: суд приговорил двух человек к реальным срокам

Суд приговорил Николаеву к пяти годам лишения свободы и двум годам пробационного надзора. С учетом времени, проведенного ею под стражей, Николаевой предстоит провести в тюрьме еще два года и десять месяцев.

Сидоров приговорен к шести годам лишения свободы и двум годам пробационного надзора. С учетом времени, проведенного под стражей, ему предстоит отбыть в тюрьме еще три года и десять месяцев.

Примененная к Николаевой и Сидорову мера пресечения - заключение под стражу - оставлена без изменений до вступления приговора в силу. Приговор еще может быть обжалован в вышестоящих судебных инстанциях.

Как сообщалось, Сидоров обвиняется в том, что просил одного из заключенных выяснить имена других лиц, обвиняемых в шпионаже. Позже Сидорову были переданы личные данные трех таких лиц.

Защитница Сидорова в ходе судебных прений упомянула показания обвиняемого, которые он давал ранее, пояснив, что его слова "такие же шпионы, как я" следует интерпретировать как "такие же лжешпионы, как я".

Николаева, обвиняемая вместе с Сидоровым, была вовлечена в это уголовное дело после того, как выяснилось, что она ездила в Россию не только для того, чтобы помочь сыну с различными документами, но и, по ее словам, чтобы получить деньги от родственницы Сидорова, предназначенные для оплаты услуг адвоката.

В обвинении говорится, что таким образом Николаева передала информацию о заключенных, сведения о которых получил Сидоров.

По словам защитницы, мать Сидорова сама обратилась к Николаевой, поскольку ранее оба обвиняемых были одноклассниками.

Как указала адвокат, обвиняемые связывались друг с другом по телефону лишь один раз, и разговор длился 32 секунды.

Николаева - мать Александра Дубяго, который 10 мая 2022 года ходил с российским флагом у памятника оккупации в Пардаугаве. В связи с этими действиями против Дубяго был начат уголовный процесс, и Дубяго даже некоторое время провел под стражей, однако позже Служба государственной безопасности (СГБ) прекратила дело.