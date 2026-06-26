«Человек из Риги» предстал перед судом за нападения на оппозиционеров

По версии польской прокуратуры, за атаками, в том числе на Леонида Волкова, стоял бывший представитель руководства ЮКОСа Леонид Невзлин. Газета Rzeczpospolita со ссылкой на представителей спецслужб писала, что Блинов поддерживал с ним постоянную связь во время подготовки нападений на Волкова, Ивана Жданова и супругу экономиста Максима Миронова в 2023-2024 годах.

Фонд борьбы с коррупцией в сентябре 2024 года также заявил, что Невзлин причастен к нападениям на оппозиционеров, включая избиение Волкова в Вильнюсе в марте того же года. Невзлин обвинения отверг и заявил, что Блинов устроил провокацию.

Блинова задержали в Польше в сентябре 2024 года, а в декабре освободили под залог. Он жил в стране, где получил политическое убежище.

В фильме команды Алексея Навального Блинов фигурирует как «человек из Риги». Передача Латвийского телевидения de facto сообщала, что он передвигался по Европе с поддельным латвийским паспортом, оформленным на имя неоднократно судимого негражданина, проживающего в Лиепае.